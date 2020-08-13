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أخبار العالم

المكسيك.. 737 حالة وفاة و5858 إصابة جديدة بفيروس كورونا

الخميس 13/أغسطس/2020 - 06:07 ص
صدى البلد
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أحمد قاسم
سجلت المكسيك خلال الـ 24 ساعة الماضية ارتفاعا جديدا في حصيلة الوفيات والإصابات بفيروس كورونا المستجد.

أعلنت وزارة الصحة المكسيكية، فجر الخميس، عن تسجيل 737 حالة وفاة و5858 حالة إصابة جديدة مؤكدة بفيروس كورونا المستجد.

ووصل إجمالي عدد الإصابات بفيروس كورونا في المكسيك إلى 498380 حالة، فيما بلغ عدد الوفيات منذ انتشار الوباء، 54666 حالة وفاة.

وصرح مسؤولون مؤخرا، بأن العدد الفعلي للمصابين أعلى بكثير على الأرجح من الأرقام الرسمية المعلنة.

وتوقع نائب وزير الصحة المكسيكي هوغو لوبيز غاتيل، أن يكون وباء "كوفيد-19" "طويل الأمد".

وتحتل المكسيك المرتبة الثالثة عالميا من حيث عدد الوفيات بعد الولايات المتحدة والبرازيل.

تجدر الإشارة إلى أن أمريكا اللاتينية أصبحت من أكبر بؤر انتشار فيروس كورونا في العالم في الأشهر الأخيرة، حيث تجاوز عدد الإصابات في المنطقة حاجز الـ 5 ملايين حالة.
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