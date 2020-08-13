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رياضة

مع خالد بيبو.. أمير عبد الحميد ينشر صورة بعد افتتاح استاد الأهلي

الخميس 13/أغسطس/2020 - 07:35 ص
خالد بيبو
خالد بيبو
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مصطفى كرم
شارك الكابتن أمير عبد الحميد، حارس مرمي النادي الأهلي السابق، جمهوره على إنستجرام، بصورة جديدة له افتتاح استاد النادي الاهلي.

وظهر أمير عبد الحميد بالصورة مع الكابتن خالد بيبو وأحمد السيد وهاني العجيزي من كواليس مباراة افتتاح استاد النادي الأهلي "ملعب السلام".


وكان مجلس إدارة النادي الأهلي برئاسة محمود الخطيب، أنهى إجراءات الحصول على حق انتفاع استاد السلام لمدة 25 عامًا كملعب رسمي له.


وهنأ فيفا، النادي الأهلي، بتدوينة عبر الحساب الرسمي للاتحاد بموقع التواصل الاجتماعي "تويتر"، مُرفِقًا بها صورًا للاستاد الجديد، وقال: "تهانينا للشياطين الحمر على افتتاح الملعب الجديد".

جدير بالذكر أن الأهلي سيخوض أولى المواجهات على ملعبه الجديد غدا، الجمعة، أمام نظيره الإنتاج الحربي في الجولة التاسعة عشرة من عمر الدوري الممتاز.
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