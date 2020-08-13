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رياضة

محمد عبد الله: رحلت عن الزمالك بشكل مفاجئ وفايلر أفضل من جوزيه

الخميس 13/أغسطس/2020 - 07:43 ص
صدى البلد
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ياسمين تيسير
أكد محمد عبدالله، نجم الأهلي والزمالك السابق، أن البطولة الأغلى بالنسبة إليه كانت دوري أبطال أفريقيا 2006، حيث لم يكن مشاركا بشكل أساسي قبل مباراة النهائي ليفاجأ بـ جوزيه المدير الفني الأسبق للفريق يدفع به أساسيا في المباراة النهائية.

وأضاف محمد عبدالله، في تصريحات تلفزيونية قناة "أون تايم سبورت 1"، أن جوزيه كان مقتنعا به تماما في بداية انضمامه للفريق ولكن الأمر تغير فجأة وأصبح دائم الجلوس على دكة البدلاء. 

وتابع أن رحيله عن الأهلي جعله يغيب عن المشاركة مع المنتخب الأول. 

وأضاف أن رحيله عقب ذلك عن الزمالك كان أمر مفاجئ بالنسبة له خاصة عقب موافقته على تخفيض عقده مع الفريق.

أما عن المقارنة بين جوزيه ورينيه فايلر المدير الفني الحالي للفريق، فأكد أن فايلر يمتلك مقومات المدرب الرائع لذلك فهو يعتبره أفضل من جوزيه. 

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