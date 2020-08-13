أخبار العلوم والتكنولوجيا|أرخص آيفون 7 بـ 2700 جنيه فقط..10 تطبيقات ستغير هاتفك 180 درجة

قررت شركة موتورولا الصينية الكشف عن ثاني هاتف رائد لها بشاشة قابلة للطي فى 9 سبتمبر القادم، والذى سيحمل اسم Razr 5G أو Razr 2020، بعدما انتشرت صور مسربة له الأسبوع الماضي.

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أتاحت شركة مايكروسوفت الأمريكية الحجز المسبق لهاتفها الذكي بشاشة قابلة للطي Surface Duo ، والذى سيصدر رسميًا بالأسواق يوم 10 سبتمبر القادم، والذى يأتى بسعر عالٍ نسبيًا متخطيًا حاجز الـ 1400 دولار أمريكي.









كشفت شركة جوجل الأمريكية عن نظام إنذار جديد ينبهك بالهزات الأرضية، وهى ميزة لأصحاب الأجهزة العاملة بنظام أندرويد حتى الآن، ولكن فقط المتواجدين فى نطاق ولاية كاليفورنيا الأمريكية، على أن يتم تعميمها حول العالم.









كشفت منذ أيام سامسونج الكورية االجنوبية عن أحدث أيقوناتها الرائدة لهذا العام وهو هاتف Galaxy Note 20 في نسختيه العادية و الـ Ultra ، الذى انتظره الملايين من عشاق أندريود حول العالم، فالهاتف بمثابة مكتب متنقل فى جيبك، بالإضافة لكاميرا خارقة توفر لك أفضل لقطات يمكنك الإعتماد عليها فى حياتك الشخصية والعملية.









يبدو أن شركة ZTE الصينية قررت تخطى الجميع وإعلان إقترابها من تقديم أول هاتف ذكي بكاميرا أسفل الشاشة نفسها، الأمر الذى ييعني شاشة هاتف كاملة بدون أى حواف أو نوتش، والتمتع بتجربة مشاهدة لا مثيل لها.