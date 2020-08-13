أخبار العلوم والتكنولوجيا|أرخص آيفون 7 بـ 2700 جنيه فقط..10 تطبيقات ستغير هاتفك 180 درجة

نشر موقع "صدى البلد" مجموعة من الأخبار والتقارير المتعلقة بالعلوم والتكنولوجيا في الساعات الماضية، مُتضمنة الجديد عن أحدث التقنيات المختلفة، وجاء أهمها كما يلي:
لطالما بذل عشاق آيفون الهاتف الذكي الأشهر فى العالم الكثير من الجهد أملًا فى الحصول على أحد إصداراته بأفضل سعر ممكن، والاستفادة من الأداء القوي والتصميم المبهر، إلا أن سعر منتجات آبل المرتفع يمنعهم من ذلك، ولكن يمكنك اقتناء آيفون 7 سعة 128 جيجابايت مقابل 2700 جنيه فقط.
كشفت شركة شاومي الصينية عملاقة صناعة الهواتف الذكية فى العالم عن أحدث هاتف ذكي لها والذى يحمل اسم Mi 10 Ultra، وذلك بالتزامن مع الذكرى العاشرة لدخولها مجال صناعة الهواتف الذكية.
قررت شركة موتورولا الصينية الكشف عن ثاني هاتف رائد لها بشاشة قابلة للطي فى 9 سبتمبر القادم، والذى سيحمل اسم Razr 5G أو Razr 2020، بعدما انتشرت صور مسربة له الأسبوع الماضي.
أصبحت الهواتف الذكية لاغني عنها فى حياتنا اليومية لدرجة أنها أصبحت من الضروريات مابين العمل والحياة الشخصية، إلا أن هناك الكثيرين على عدم دراية بأهمية تلك الأجهوة التى توفر لك كنوز من الخدمات، إلا أن الغالبية العظمي تتعامل مع الهاتف الذكي من خلال الأساسيات فقط.
اذا كنت من محبي النسخة الكلاسيكية من هاتف آيفون الذكي الأكثر شهرة فى العالم، خاصةً الإصدارات صاحبة حجم الشاشة الكبير، فهذا العرض خصيصًا لك، حيث يمكنك شراء نسختك من هاتف iPhone 7 plus سعة 256 بخصم يتجاوز 60% من سعره الأصلى بفضل هذا العرض.
أتاحت شركة مايكروسوفت الأمريكية الحجز المسبق لهاتفها الذكي بشاشة قابلة للطي Surface Duo، والذى سيصدر رسميًا بالأسواق يوم 10 سبتمبر القادم، والذى يأتى بسعر عالٍ نسبيًا متخطيًا حاجز الـ 1400 دولار أمريكي.
كشفت شركة جوجل الأمريكية عن نظام إنذار جديد ينبهك بالهزات الأرضية، وهى ميزة لأصحاب الأجهزة العاملة بنظام أندرويد حتى الآن، ولكن فقط المتواجدين فى نطاق ولاية كاليفورنيا الأمريكية، على أن يتم تعميمها حول العالم.
كشفت منذ أيام سامسونج الكورية االجنوبية عن أحدث أيقوناتها الرائدة لهذا العام وهو هاتف Galaxy Note 20 في نسختيه العادية و الـ Ultra، الذى انتظره الملايين من عشاق أندريود حول العالم، فالهاتف بمثابة مكتب متنقل فى جيبك، بالإضافة لكاميرا خارقة توفر لك أفضل لقطات يمكنك الإعتماد عليها فى حياتك الشخصية والعملية.
يبدو أن شركة ZTE الصينية قررت تخطى الجميع وإعلان إقترابها من تقديم أول هاتف ذكي بكاميرا أسفل الشاشة نفسها، الأمر الذى ييعني شاشة هاتف كاملة بدون أى حواف أو نوتش، والتمتع بتجربة مشاهدة لا مثيل لها.
منذ ظهور سماعات أبل اللاسلكية لأول مرة فى عام 2016 مع إطلاق هاتف آيفون 7 الشهير، استطاعت جذب الأنظار بشكل ملفت بسبب أناقتها الشديدة، وفى نفس الوقت عمليتها دون الحاجة لتوصيلها بهاتفك عبر السلك التقليدي، وبالتالى حرية أكثر فى الإستخدام سواء كنت تقود سيارتك، أو تمارس تمارينك الرياضية اليومية.
كشفت صحيفة واشنطن بوست الأمريكية عن قيام منصة التواصل الاجتماعى الأشهر فى العالم فيسبوك بحذف أكثر من 7 ملايين منشور، كانت تتصمن معلومات خاطئة ومضللة عن فيروس كورونا المستجد COVID-19.