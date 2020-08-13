AdvertisementS
AdvertisementS

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
AdvertisementS
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

أخبار العالم

الصين: 19 إصابة جديدة بفيروس كورونا بينها 8 بعدوى محلية

الخميس 13/أغسطس/2020 - 08:36 ص
كورونا في الصين
كورونا في الصين
Advertisements
أ ش أ
أعلنت اللجنة الوطنية للصحة في الصين اليوم /الخميس/ عدم تسجيل أي وفيات مرتبطة بفيروس كورونا الجديد (كوفيد-19) خلال الساعات الـ 24 الماضية، فيما تلقت تقارير عن 19 حالة إصابة جديدة بينها 8 بعدوى محلية، ما رفع إجمالي المصابين إلى 84756 حالة وظل عدد الوفيات دون تغيير عند 4634 شخصا.


وذكرت اللجنة - في تقريرها اليومي- أن جميع الحالات المحلية تم الإبلاغ عنها في منطقة شينجيانغ الويغورية ذاتية الحكم، فيما جاءت الإصابات الوافدة من الخارج بواقع 4 حالات في مقاطعة شاندونغ وحالتين في كل من شنجهاي ومقاطعتي قوانغدونغ وسيتشوان وحالة واحدة في مقاطعة خبي، ليصل إجمالي الحالات الوافدة من الخارج إلى 2227 حالة غادر منها 2065 حالة المستشفيات بعد شفائهم.


وأضافت اللجنة أن 56 شخصا غادروا المستشفيات أمس بعد تماثلهم للشفاء، ليصل إجمالي المتعافين إلى 79398 شخصا، مشيرة إلى أن 22498 شخصا كانوا على اتصال وثيق مع مرضى مصابين مايزالوا يخضعون للملاحظة الطبية، وذلك بعد مغادرة 1284 شخصا الملاحظة الطبية أمس.


وتابعت اللجنة أنه تم أمس تسجيل 20 حالة جديدة بدون أعراض بينها 15 حالة وافدة من الخارج، وأن إجمالي الحالات بدون أعراض التي مازالت قيد الملاحظة الطبية بلغت 295 حالة منها 150 حالة وافدة.


وحتى نهاية يوم أمس، سجلت منطقة هونج كونج الإدارية الخاصة 4243 حالة إصابة مؤكدة، بما في ذلك 63 حالة وفاة، وسجلت منطقة ماكاو الإدارية الخاصة 46 حالة إصابة مؤكدة، بينما أبلغت مقاطعة تايوان عن 481 حالة إصابة مؤكدة بما في ذلك 7 حالات وفاة، فيما غادر المستشفيات 3189 مريضا في هونج كونج، و46 مريضا في ماكاو، و450 مريضا في تايوان، بعد تماثلهم للشفاء.
Advertisements

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

الصين: لا وفيات بكورونا وتسجيل 4 إصابات جديدة بينها حالة واحدة بعدوى محلية في بكين

الصين: لا إصابات بكورونا لليوم الثالث على التوالي في بكين وتسجيل 9 حالات وافدة من الخارج

الصين: لا إصابات بعدوى محلية بكورونا وتسجيل 3 حالات إصابة وافدة من الخارج

الصين: لا إصابات بعدوى كورونا وتسجيل حالة واحدة وافدة من الخارج

بكين خالية من أي إصابات بفيروس كورونا المستجد لليوم السابع على التوالي

الصين: 21 إصابة جديدة بفيروس كورونا بينها 15 بعدوى محلية

ترشيحاتنا

شوبير يكشف عن خطة رمضان صبحي عقب الانضمام لـ بيراميدز ..فيديو

استفزاز جديد.. قوات إيرانية تستولي على سفينة في المياه الدولية.. فيديو

رمضان صبحي يتصدر تويتر بعد اتفاقه على الانتقال لـ بيراميدز

بعد تعليقه القوى على رحيل رمضان صبحى.. نبيل الحلفاوي: استاد الأهلى حاجة فخيمة

سعر الدولار في 20 بنكا اليوم الخميس

حماية المستهلك يحذر من شراء هذه المنتجات.. تعرف عليها

AdvertisementS

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

سيلفي بهاتفها المحمول في الجيم.. ياسمين صبري تستعرض لياقتها

بفستان بمبي.. نيرمين الفقي تتألق على الشاطئ في إطلالة جديدة

من ليلى علوي لـ ياسمين صبري.. إطلالات أثارت الجدل خلال أسبوع