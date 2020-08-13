أسعار الخضراوات والفاكهة اليوم الخميس 13 أغسطس 2020.. تعرف عليها

ينشر "صدى البلد" أسعار الخضراوات والفاكهة اليوم في لتجارة الجملة؛ خاصةً مع طرح محاصيل العروة الجديدة.

وسجل الليمون البلدي سعرا يتراوح بين 7 و24 جنيها للكيلو، وتراوح سعر كيلو الطماطم بين 2 و4 جنيهات، وكيلو البطاطس من 2.5 إلى 3.5 جنيه، والبصل من 2.5 إلى 3.5 جنيه.. والكوسة من 4 إلى 6 جنيهات.

وتراوح سعر كيلو الفاصوليا من 19 إلى 25 جنيها، والفلفل الرومي البلدي من 1.50 إلى 3.50 جنيه، وكيلو الفلفل الرومي الصوب 4 جنيهات، والفلفل الحامي البلدي من 1.50 إلى 3.50 جنيه.

وسجل سعر كيلو الخيار البلدى من 1.5 إلى 3 جنيهات والخيار الصوب من 1.5 لـ 3 جنيهات والملوخية من 2 إلى 3 جنيهات والبامية بسعر 17 جنيها.





وتراوح سعر كيلو الفلفل الألوان بين 6و8 جنيهات وسجل كيلو القلقاس من 5 إلى 9 جنيهات، وبلغ سعر الثوم من 15 إلى 27 جنيها وسعر ورق العنب البلدى من 10 إلى 15 جنيها، وسعر خس كابوتشي 5 جنيهات وسعر خس الرابطة (3 كيلو) من 5 إلى 10 جنيهات والبنجر 4 جنيهات.





وتراوح سعر كيلو الباذنجان الرومي بين 1.50 و4.50 جنيه، والباذنجان البلدي من 1.50 إلى 4 جنيهات، والباذنجان الأبيض بسعر من 1.50 إلى 4 جنيهات.





أسعار الفاكهة اليوم