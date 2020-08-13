أسعار الأسماك اليوم الخميس 13 أغسطس 2020

وتراوح سعر كيلو رقم 1 ما بين 42 إلى 48 جنيهًا وسجل سعر البوري 2، ما بين 32 و38 جنيهًا.





وسجل المرجان رقم 2 نحو 36 جنيهًا والمرجان المجمد 30 جنيهًا والدنيس نحو 100 جنيه.



