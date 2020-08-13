موجز السوشيال ميديا.. بعد أنباء انتقال رمضان صبحي لـ بيراميدز.. تركي آل الشيخ: لما أموت هتقولوا تركي السبب.. بيومي فؤاد يتصدر تويتر.. ومغردون: الواحد مضحكش الضحك ده قبل كده

نشر موقع "صدى البلد" عددًا من الأخبار الخاصة بالمشاهير على مواقع التواصل الاجتماعي المختلفة، ونستعرضها في السطور التالية:





علق تركي آل الشيخ رئيس هيئة الترفيه بالمملكة العربية، على انتقال رمضان صبحي، لاعب النادي الأهلي، إلى فريق بيراميدز.





دشن عدد من رواد موقع التواصل الاجتماعي تويتر هاشتاج #بيومي_فؤاد بعد قيامه بالتعليق على مباراة افتتاح استاد الأهلي الجديد.





شارك الفنان محمود العسيلي جمهورة بصورة جديدة له عبر حسابه على موقع التواصل الاجتماعي للصور والفيديوهات إنستجرام.



