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أخبار البلد

موجز السوشيال ميديا.. بعد أنباء انتقال رمضان صبحي لـ بيراميدز.. تركي آل الشيخ: لما أموت هتقولوا تركي السبب.. بيومي فؤاد يتصدر تويتر.. ومغردون: الواحد مضحكش الضحك ده قبل كده

الخميس 13/أغسطس/2020 - 08:12 ص
تركي ال الشيخ
تركي ال الشيخ
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مصطفى كرم
نشر موقع "صدى البلد" عددًا من الأخبار الخاصة بالمشاهير على مواقع التواصل الاجتماعي المختلفة، ونستعرضها في السطور التالية:

علق تركي آل الشيخ رئيس هيئة الترفيه بالمملكة العربية، على انتقال رمضان صبحي، لاعب النادي الأهلي، إلى فريق بيراميدز.

دشن عدد من رواد موقع التواصل الاجتماعي تويتر هاشتاج #بيومي_فؤاد بعد قيامه بالتعليق على مباراة افتتاح استاد الأهلي الجديد.

شارك الفنان محمود العسيلي جمهورة بصورة جديدة له عبر حسابه على موقع التواصل الاجتماعي للصور والفيديوهات إنستجرام.

نعى الفنان  شريف منير وفاة الفنان الكبير سناء شافع الذي وافته المنيه ظهر أمس الأربعاء بعد صراع طويل مع المرض.
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