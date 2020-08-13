أخبار الفن.. أول تعليق من محمد رشاد بعد انفصاله عن مى حلمى.. 3 نجوم يهاجمون رمضان صبحى.. أحمد فهمى يمازح بيومى فؤاد

نشر موقع "صدى البلد"، عددًا من الأخبار الخاصة بالفنانين والمشاهير على مدار الساعات القليلة الماضية، ونستعرضها على النحو الآتي:





تحل اليوم، الخميس، ذكرى ميلاد الفنان محمد عبد المطلب الذى قدم عددا من الأعمال الفنية التى تظل محفورة فى وجدان وأذهان الجمهور.





شهدت الساعات القليلة الماضية حالة من الجدل الواسع بسبب رحيل اللاعب رمضان صبحى من النادى الأهلى، وانتقاله إلى نادى بيراميدز؛ وهو ما دفع عددًا من النجوم إلى التعليق على رحيله، وأبداوا آراءهم فى الأزمة التى أثارها رمضان داخل الأهلى.





علق الفنان محمد رشاد، على انفصاله من زوجته مي حلمي في أول رد له بعد الطلاق.





نشر الفنان احمد فهمى تعليقا عبر حسابه على موقع التواصل الاجتماعى تويتر يمازح فيها الفنان بيومى فؤاد بعد مشاركته أمس فى احتفالية النادى الأهلى باستاده الجديد.

