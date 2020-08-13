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اقتصاد

تراجع مخزون الخام الأمريكي أكثر من المتوقع

الخميس 13/أغسطس/2020 - 11:02 ص
صدى البلد
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رويترز

تراجعت مخزونات النفط الخام والبنزين ونواتج التقطير بالولايات المتحدة الأسبوع الماضي، حسبما ذكرته إدارة معلومات الطاقة الأمريكية .

انخفض مخزون الخام 4.5 برميل في أحدث أسبوع إلى 514.1 مليون برميل، في حين توقع المحللون في استطلاع أجرته رويترز تراجعا قدره 2.9 مليون برميل.

وزادت مخزونات الخام بنقطة التسليم في كاشينج بولاية أوكلاهوما 1.3 مليون برميل الأسبوع الماضي، بحسب الإدارة.

وارتفع معدل استهلاك الخام بمصافي التكرير 21 ألف برميل يوميا الأسبوع الماضي، وزاد معدل استغلال طاقة المصافي 1.4 نقطة مئوية

وانخفضت مخزونات البنزين الأمريكية 0.7 مليون برميل إلى 247.08 مليون برميل، وهو حجم التراجع نفسه الذي توقعه المحللون في استطلاع رويترز.

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وتراجعت مخزونات نواتج التقطير، التي تشمل الديزل وزيت التدفئة، 2.3 مليون برميل على مدار الأسبوع إلى 177.66 مليون برميل، في حين كان من المتوقع ارتفاعها 0.4 مليون برميل.

وتراجع صافي واردات الولايات المتحدة من الخام 713 ألف برميل يوميا الأسبوع الماضي.

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