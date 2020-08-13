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رياضة

بعد تشكيل لجنة.. الجبلاية تستعد لطرح مناقصة لشراء أجهزة طبية للمنتخبات خلال أيام

الخميس 13/أغسطس/2020 - 08:34 ص
اتحاد الكرة
اتحاد الكرة
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يسري غازي
تستعد اللجنة الخماسية المؤقتة في اتحاد الكرة برئاسة عمرو الجنايني لطرح مناقصة وكراسة شروط لشراء اجهزة ومعدات طبية لعلاج وتأهيل لاعبي المنتخبات الوطنية بمختلف مسمياتها.

وتعكف الإدارة المالية بالتنسيق مع الشئون القانونية فى الجبلاية على صياغة كراسة الشروط الخاصة بالمناقصة تمهيدا لإرسالها الى الجهة الإدارية الممثلة فى وزارة الشباب والرياضة لاعتمادها قبل طرحها امام الشركات الراغبة فى المنافسة على نيل شرف الحصول على المناقصة.

ومن المقرر قيام مسئولى الجبلاية بطرح كراسة الشروط الخاصة بمناقصة شراء أجهزة طبية لتأهيل المنتخبات الوطنية بمختلف مسمياتها امام الشركات الراغبة فى المنافسة خلال الأيام القليلة القادمة.

وشكل مسئولو اللجنة الخماسية المؤقتة في إتحاد الكرة برئاسة عمرو الجنايني لجنة قوامها من الشئون القانونية ضمت الثنائى المستشار حسين حلمى وعضو اخر بالهيئة القانونية يدعى محمد الماشطة اضافة الى بقية الإدارات من أجل الانتهاء من إعداد كراسة الشروط الخاصة بالمناقصة تمهيدا لطرحها خلال أيام امام الشركات الراغبة فى المنافسة على المناقصة.

ويأتي طرح مناقصة خاصة بالأجهزة الطبية للمنتخبات الوطنية فى ظل استعدادات منتخبات الفراعنة للمشاركة فى التصفيات الإفريقية المونديال والدورة الأوليمبية فى طوكيو.
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