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اقتصاد

ارتفاع أسعار المستهلكين بالولايات المتحدة في يوليو

الخميس 13/أغسطس/2020 - 01:01 م
صدى البلد
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رويترز

ارتفعت أسعار المستهلكين في الولايات المتحدة أكثر من المتوقع في يوليو ، لكن ارتفاع البطالة سيُبقي التضخم على الأرجح‭‭‭ ‬‬‬تحت السيطرة، مما سيسمح لمجلس الاحتياطي الاتحادي بمواصلة ضخ السيولة في الاقتصاد لمساعدته في التعافي من الركود الناجم عن جائحة كوفيد-19.

وقالت وزارة العمل الأمريكية  إن مؤشرها لأسعار المستهلكين ارتفع 0.6 بالمئة الشهر الماضي بعد انتعاش بنسبة 0.6 بالمئة أيضا في يونيو .

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وفي الاثني عشر شهرا حتى نهاية يوليو  ارتفع مؤشر أسعار المستهلكين واحدا بالمئة بعد زيادة 0.6 بالمئة في يونيو .

 وتوقع اقتصاديون استطلعت رويترز آراءهم ارتفاع المؤشر 0.3 بالمئة في يوليو وصعوده 0.8 بالمئة على أساس سنوي.

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