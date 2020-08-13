ارتفاع أسعار المستهلكين بالولايات المتحدة في يوليو

ارتفعت أسعار المستهلكين في الولايات المتحدة أكثر من المتوقع في يوليو ، لكن ارتفاع البطالة سيُبقي التضخم على الأرجح‭‭‭ ‬‬‬تحت السيطرة، مما سيسمح لمجلس الاحتياطي الاتحادي بمواصلة ضخ السيولة في الاقتصاد لمساعدته في التعافي من الركود الناجم عن جائحة كوفيد-19.

وقالت وزارة العمل الأمريكية إن مؤشرها لأسعار المستهلكين ارتفع 0.6 بالمئة الشهر الماضي بعد انتعاش بنسبة 0.6 بالمئة أيضا في يونيو .

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وفي الاثني عشر شهرا حتى نهاية يوليو ارتفع مؤشر أسعار المستهلكين واحدا بالمئة بعد زيادة 0.6 بالمئة في يونيو .

وتوقع اقتصاديون استطلعت رويترز آراءهم ارتفاع المؤشر 0.3 بالمئة في يوليو وصعوده 0.8 بالمئة على أساس سنوي.