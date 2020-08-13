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أخبار العالم

ابحث مع الشرطة.. الداخلية السورية تنشر تفاصيل حادث اللاذقية المروع

الخميس 13/أغسطس/2020 - 09:08 ص
الداخلية السورية
الداخلية السورية
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محمود نوفل
كشفت وزارة الداخلية السورية تفاصيل حادث اللاذقية المروع الذي وقع قبل يومين حين أقدم السائق على صدم امرأتين في شارع اليرموك في مدينة اللاذقية، قرب مدرسة الكلية الوطنية وعدد من السيارات.

وأوضحت الداخلية السورية تفاصيل الحادث، حيث قالت: السائق ترك سيارته، وهي من نوع مرسيدس وتحمل لوحة لبنانية، ولاذ بالفرار بعدما صدم امرأتين ولم يمتثل لأفراد دورية شرطة أوقفته فعاد ليصدم ثلاث دراجات للشرطة، وخمس سيارات كانت مركونة ما أدى لإصابة ثلاثة من أفراد الشرطة".

وقالت الوزارة أيضا إنه فور وقوع الحادث قامت دورية من مرور اللاذقية بقطع الطريق على السائق في شارع 8 آذار حيث أجبرته على التوقف ولكنه لاذ بالفرار بشكل متهور أثناء محاولة إنزاله من السيارة ولكنه صدم 3 دراجات كانت متوقفة أمام سيارته إضافة لخمس سيارات كانت متوقفة على جانبي الطريق والهروب باتجاه حي المارتقلا.

وذكرت الوزارة أن الحادث أسفر عن أضرار مادية للآليات وأضرار جسدية للمصابتين وتم إسعافهما، وإصابة 3 عناصر برضوض، أسعفوا للمشفى الوطني في المدينة.

كما أعلنت وزارة الداخلية السورية أن فرع مرور اللاذقية ما زال يلاحق السائق الذي ارتكب الواقعة ولكنهم لم يتمكنوا من القبض عليه حتى الآن.
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