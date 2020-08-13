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اقتصاد

تزيد فرص الاستفادة.. "تجارية الإسماعيلية" تشيد بحزمة التيسيرات الجديدة بمبادرة "ميغلاش عليك"

الخميس 13/أغسطس/2020 - 12:35 م
صدى البلد
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ولاء عبد الكريم
أشاد المهندس أحمد عثمان، رئيس غرفة الإسماعيلية بقرار الدكتور محمد معيط وزير المالية، الخاص بحزمة من التيسيرات الجديدة لأصحاب البطاقات التموينية في المبادرة الرئاسية لدعم المستهلك المصري (مايغلاش عليك) والتي بدأ الاستفادة بها اعتبارًا من بدايةً الشهر الجاري. 

واشار في تصريحات خاصة لـ"صدى البلد " ان قرار وزير المالية بشأن التيسيرات سيزيد من فرص استفادة أصحاب البطاقات التموينية من الخصومات المقررة على السلع المعمرة وغير المعمرة، التي تصل إلى 20٪ والخصومات الإضافية المقررة لكل منهم بـ10٪ من سعر السلعة بحد أقصى 200 جنيه للفرد وألف جنيه لكل بطاقة. 



جدير بالذكر ان الحكومة  اطلقت يوم 26 يوليو الماضي، مبادرة "مايغلاش عليك" لتحفيز الاستهلاك ودعم المنتج المحلي، وخصصت الحكومة موقعًا إلكترونيًا، يحتوي على السلع المشاركة في المبادرة ونسب الخصم عليها والأسعار قبل وبعد الخصم والشركات البائعة ومواصفات السلع.
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