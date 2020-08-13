AdvertisementS
AdvertisementS

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
AdvertisementS
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

توك شو

هند النعساني تشيد بمؤسسة أبو العينين: وفرت كمامات وسيارات لنقل كبار السن للجان..فيديو

الخميس 13/أغسطس/2020 - 09:40 ص
محمد أبو العينين
محمد أبو العينين
Advertisements
آيات أحمد
أشادت الإعلامية هند النعسانى، بدور مؤسسة أبوالعينين الاجتماعية فى انتخابات مجلس الشيوخ، لافتة إلى أن المؤسسة قامت بدور كبير ومهم فى توعية المواطنين بأهمية المشاركة فى الانتخابات، بالإضافة إلى تقديم بعض الخدمات التى  تساهم فى تسهيل وصول الناخبين للجان.

وأوضحت هند النعسانى، خلال حلقتها اليوم ببرنامج صباح البلد والمذاع عبر فضائية صدى البلد ، أن مؤسسة أبوالعينين وفرت كمامات وسيارات لنقل كبار السن إلى مقار انتخابات الشيوخ، وفتحت ابوابها لتقديم خدماتها لمساعدة الناخبين بالجيزة فى انتخابات مجلس الشيوخ.

وأشارت إلى أن مؤسسة أبو العنين تؤمن بضرورة توعية المواطنين وحثهم على المشاركة السياسية والمشاركة فى الاستحقاق الدستورى فى انتخابات مجلس الشيوخ التى كانت تشهدها مصر على مدار اليومين الماضيين.

وتابعت أن مؤسسة أبو العينين الاجتماعية بها حالة حراك على مدار الفترة الماضية بشكل غير مقبول وشهدت إقبال كثيف من الناخبين لمعرفة مكان لجانهم.

ولفتت إلى أن المؤسسة تقوم أيضا بتوفير الكمامات الطبية والتعقيم للمواطنين والذين ينبع بوجود دور هام وقوى ومؤثر لمؤسسات المجتمع المدنى فى التوعية، والتثقيف السياسى.  

Advertisements

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

جمعية أبو العينين توفر كمامات وسيارات لنقل كبار السن فى انتخابات الشيوخ بالجيزة|فيديو

رئيس جامعة المنيا: تقسيم ساعات العمل بين العاملين للمشاركة بانتخابات مجلس الشيوخ

انتخابات الشيوخ .. أمن القاهرة: لم نتلق أي بلاغات بتجاوزات .. و653 لجنة جرى تأمينها

مؤسسة أبو العينين تفتح أبوابها لتقديم كافة التسهيلات للناخبين بالجيزة في انتخابات الشيوخ .. شاهد

شاهد.. النعسانى تشيد بجهود مؤسسة النائب محمد أبو العينين في مساعدة المواطنين فى انتخابات الشيوخ

الساعات الأولى من اليوم الثاني.. إقبال كثيف وطوابير شبابية بانتخابات الشيوخ.. والناخبون يحتضنون رجال الأمن بعد الإدلاء بأصواتهم

ترشيحاتنا

رفضت ممارسة الرذيلة.. الحكم على مؤذن بتهمة هتك عرض ربة منزل

أخبار التوك شو.. انتهاء ماراثون انتخابات الشيوخ.. أحمد موسى يكشف السبب وراء منع الحبر الفسفوري.. الوطنية للانتخابات تحرر محاضر لجميع المتخلفين عن الإدلاء بأصواتهم

آرسين فينجر يرفض تدريب برشلونة

أخبار الفن.. أول تعليق من محمد رشاد بعد انفصاله عن مى حلمى.. 3 نجوم يهاجمون رمضان صبحى.. أحمد فهمى يمازح بيومى فؤاد

سعر الدولار في 20 بنكا اليوم الخميس

شوبير يكشف عن خطة رمضان صبحي عقب الانضمام لـ بيراميدز ..فيديو

AdvertisementS

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

بفستان موف حاملة تورتة الورود... ابنة هيفاء وهبي تسحر متابعيها بجمالها

سيلفي بهاتفها المحمول في الجيم.. ياسمين صبري تستعرض لياقتها

بفستان بمبي.. نيرمين الفقي تتألق على الشاطئ في إطلالة جديدة