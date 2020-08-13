هند النعساني تشيد بمؤسسة أبو العينين: وفرت كمامات وسيارات لنقل كبار السن للجان..فيديو

أشادت الإعلامية هند النعسانى، بدور مؤسسة أبوالعينين الاجتماعية فى انتخابات مجلس الشيوخ، لافتة إلى أن المؤسسة قامت بدور كبير ومهم فى توعية المواطنين بأهمية المشاركة فى الانتخابات، بالإضافة إلى تقديم بعض الخدمات التى تساهم فى تسهيل وصول الناخبين للجان.





وأوضحت هند النعسانى، خلال حلقتها اليوم ببرنامج صباح البلد والمذاع عبر فضائية صدى البلد ، أن مؤسسة أبوالعينين وفرت كمامات وسيارات لنقل كبار السن إلى مقار انتخابات الشيوخ، وفتحت ابوابها لتقديم خدماتها لمساعدة الناخبين بالجيزة فى انتخابات مجلس الشيوخ.





وأشارت إلى أن مؤسسة أبو العنين تؤمن بضرورة توعية المواطنين وحثهم على المشاركة السياسية والمشاركة فى الاستحقاق الدستورى فى انتخابات مجلس الشيوخ التى كانت تشهدها مصر على مدار اليومين الماضيين.





وتابعت أن مؤسسة أبو العينين الاجتماعية بها حالة حراك على مدار الفترة الماضية بشكل غير مقبول وشهدت إقبال كثيف من الناخبين لمعرفة مكان لجانهم.





ولفتت إلى أن المؤسسة تقوم أيضا بتوفير الكمامات الطبية والتعقيم للمواطنين والذين ينبع بوجود دور هام وقوى ومؤثر لمؤسسات المجتمع المدنى فى التوعية، والتثقيف السياسى.



