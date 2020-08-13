بيساعد ناس كتير ومن غيره هبقى مشتتة..ناخبون يشيدون بدور مؤسسة أبو العينين.. فيديو

عرض برنامج "صباح البلد"، تقريرًا مُصورًا، من أمام اللجان الانتخابية في انتخابات مجلس الشيوخ 2020، يستعرض آراء الناخبين في دور مؤسسة أبو العينين بالجيزة التنموي لخدمة المجتمع وفي انتخابات الشيوخ.

وقالت إحدى الناخبات: إن المؤسسة لها دور كبير في انتخابات مجلس الشيوخ 2020، مُتابعة أنه "من غيرها الناس هتبقي مُشتتة جدًا".





وأضافت أخرى، أن المؤسسة تساعد الناس علشان تعرّفهم على المرشحين، وتعرفهم على مكان اللجنة، وتوصلهم بسيارات لمقر اللجان وده جعل الناس تنزل بسهولة.





وأضاف ناخب، أن مؤسسة محمد أبو العينين لها دور مهم في الحياة السياسية المصرية خلال الفترة الأخيرة اتضح جدًا، لافتًا إلى أن المندوبين بيعرّفونا كل حاجة ويبوّصلونا بالعربيات.





وأوضح آخر أن: "المؤسسة تساعدنا على أن نعرف شكل الانتخابات عاملة إزاي ويفهّمونا إزاي ننتخب، وتوفر للناس الكبار سيارات توصلهم ولحد مكان اللجان بتاعتهم وتوصل الجميع وتسهل أمورًا كثيرة على الناخب".



