AdvertisementS
AdvertisementS

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
AdvertisementS
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

توك شو

بيساعد ناس كتير ومن غيره هبقى مشتتة..ناخبون يشيدون بدور مؤسسة أبو العينين.. فيديو

الخميس 13/أغسطس/2020 - 10:02 ص
صدى البلد
Advertisements
آيات أحمد
عرض برنامج "صباح البلد"، تقريرًا مُصورًا، من أمام اللجان الانتخابية في انتخابات مجلس الشيوخ 2020، يستعرض آراء الناخبين في دور مؤسسة أبو العينين بالجيزة التنموي لخدمة المجتمع وفي انتخابات الشيوخ.
 
وقالت إحدى الناخبات: إن المؤسسة لها دور كبير في انتخابات مجلس الشيوخ 2020، مُتابعة أنه "من غيرها الناس هتبقي مُشتتة جدًا".

وأضافت أخرى، أن المؤسسة تساعد الناس علشان تعرّفهم على المرشحين، وتعرفهم على مكان اللجنة، وتوصلهم بسيارات لمقر اللجان وده جعل الناس تنزل بسهولة.

وأضاف ناخب، أن مؤسسة محمد أبو العينين لها دور مهم في الحياة السياسية المصرية خلال الفترة الأخيرة اتضح جدًا، لافتًا إلى أن المندوبين بيعرّفونا كل حاجة ويبوّصلونا بالعربيات.

وأوضح آخر أن: "المؤسسة تساعدنا على أن نعرف شكل الانتخابات عاملة إزاي ويفهّمونا إزاي ننتخب، وتوفر للناس الكبار سيارات توصلهم ولحد مكان اللجان بتاعتهم وتوصل الجميع وتسهل أمورًا كثيرة على الناخب".

فيما أكد ناخب، أنه :"هناك اهتمام كبير من المؤسسة بالناخبين وتفهمهم معنى المشاركة السياسية وتساعدنا على المشاركة الايجابية وكيف تتم عملية الاختراع".
Advertisements

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

غرفة عمليات مستقبل وطن ببورسعيد: الناخبون يدلون بأصواتهم وسط إجراءات احترازية

خدمات صحية وتوعية انتخابية.. 3 مشاهد ترصد نشاط مكاتب أبو العينين لخدمة ناخبي الجيزة

شبيه عادل إمام وعم درويش وحماره.. 8 مشاهد غريبة في أول أيام انتخابات الشيوخ بالمحافظات

لجان الاقتراع فى انتخابات الشيوخ بالإسماعيلية تتزين بالأعلام المصرية.. صور

رئيس لجنة بالإسماعيلية: منع الحبر الفسفوري لحماية الناخبين من كورونا

شاهد.. النعسانى تشيد بجهود مؤسسة النائب محمد أبو العينين في مساعدة المواطنين فى انتخابات الشيوخ

ترشيحاتنا

رموز مخفية تكشف عن سر عظيم في الهرم الأكبر

غرق معدية نقل سيارات ومواطنين بترعة الرياح بكوم حمادة في البحيرة

شاومي تكشف عن هاتف Mi 10 Ultra الجبار.. السعر والمواصفات الكاملة..صور

أخبار الفن.. أول تعليق من محمد رشاد بعد انفصاله عن مى حلمى.. 3 نجوم يهاجمون رمضان صبحى.. أحمد فهمى يمازح بيومى فؤاد

هادئ ومتزن.. شوبير يكشف عن خطة فايلر عقب رحيل رمضان صبحي لـ بيراميدز

سعر الدولار في 20 بنكا اليوم الخميس

AdvertisementS

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

بفستان موف حاملة تورتة الورود... ابنة هيفاء وهبي تسحر متابعيها بجمالها

سيلفي بهاتفها المحمول في الجيم.. ياسمين صبري تستعرض لياقتها

بفستان بمبي.. نيرمين الفقي تتألق على الشاطئ في إطلالة جديدة