إسرائيل تختبر الصاروخ الباليستي آرو2.. تفاصيل



قالت وكالة الدفاع الصاروخي الأمريكية إن إسرائيل اختبرت بنجاح الصاروخ الباليستي الاعتراضي آرو-2.



وقالت الوكالة التابعة لوزارة الدفاع الأمريكية في بيان نقلته وكالة رويترز "اتخذ الصاروخ الاعتراضي آرو-2 المسار الموضوع له بنجاح ودمر الهدف".



ويأتي الصاروخ آرو-2 ويعني بالعربية (السهم-2) بالإضافة إلى منظومة أحدث هي آرو-3 في صدارة درع إسرائيلية متكاملة أقيمت بدعم أمريكي للتصدي للهجمات الصاروخية المحتملة.



وقال الأميرال جون هيل مدير الوكالة "لا تزال وكالة الدفاع الصاروخي الأمريكية ملتزمة بمساعدة حكومة إسرائيل في تطوير قدرتها الدفاعية الصاروخية الوطنية في مواجهة التهديدات الحالية والمستقبلية".



وقالت الوكالة إن الاختبار أجري في نطاق للاختبارات بوسط إسرائيل وفوق البحر المتوسط.

