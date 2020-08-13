قيادة العمليات المشتركة بالعراق: سنرد على أي اعتداء تركي

أكدت قيادة العمليات المشتركة العراقية، اليوم الخميس، أن ما قامت به تركيا من اعتداء على الأراضي العراقية سيؤثر سلبا على العلاقات بين البلدين.





وقالت القيادة وفق ما نقلته العربية إن اعتداء تركيا خطير ويمثل نوعا من العدوانية على سيادة العراق.





وأضافت أنه على تركيا حل مشكلاتها بعيدا عن الأراضي العراقية، مؤكدة على الدفاع عن أمن العراق ضد أي اعتداء خارجي.





وتلقى وزير الخارجية سامح شكري، أمس الأربعاء، اتصالًا هاتفيًا من نظيره العراقي فؤاد حسين، حيث أحاطه وزير خارجية العراق علمًا بتفاصيل الاعتداء التركي الأخير الذي استهدف مركبة تابعة لحرس الحدود العراقي شمال العراق ومقتل عدد منهم.





وصرح أحمد حافظ المتحدث الرسمي باسم وزارة الخارجية، بأن الوزير شكري أكد، خلال الاتصال، على دعم مصر الكامل للعراق الشقيق، والمساندة الدائمة لكل ما يحفظ أمنه، فضلًا عن إدانة أي ممارسات تركية تنتقص من السيادة العراقية وتعتدي على أراضيه.





وتم الاتفاق بين الوزيرين على مواصلة التنسيق والتشاور بينهما لمواجهة التحديات الراهنة.