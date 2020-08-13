هالة فودة: سيدات مصر تصدروا مشهد انتخابات مجلس الشيوخ.. فيديو

قالت هالة فودة، الباحثة بالمركز المصري للفكر والدراسات الإستراتيجية، إن مشهد انتخابات مجلس الشيوخ ، حقق ما ترجوه مصر من الحراك السياسي، منذ فترة، وهو اتفاق الأحزاب مع بعضها في قوائم الانتخاب.





وأضافت هالة فودة، عبر مداخلة هاتفية، لـ برنامج "هذا الصباح"، المذاع على فضائية إكسترا نيوز، أن مصر ستشهد في الأيام القادمة، حراكا سياسيا كبيرا، والعمل على تحقيق مطالب ومصالح الشعب.





ولفتت هالة فودة، إلى أن المرأة المصرية تصدرت مشهد انتخابات الشيوخ، موضحة دور الشباب الفعال في تنظيم الانتخابا ، وتطبيق الإجراءات الاحترازية، أمام اللجان.





وأوضحت "فودة"، أن مصر أثبتت أنها قادرة على التنظيم، على الرغم من الظروف العالمية والمحلية.