مطالبات لوزير التموين بإلغاء غرامات البقالين الخاصة بصرف الكمامات

ارسل المهندس حاتم عبد الغفار رئيس غرفة كفر الشيخ بمذكرة للمهندس ابراهيم العربى رئيس الاتحاد العام للغرف التجارية طالب فيها بمخاطبة وزير التموين والتجارة الداخلية الدكتور على المصيلحى بالغاء الغرامات التى وقعت على البداليين التمونيين بسبب صرف الكمامات ، حيث ان هذا الامر حدث دون وعى منهم حيث كان من الاجدر عدم نزولها على السيستم وماكينة الصرف طالما انها لم تسلم لهم





وطالب عبد الغفار ف تصريحات خاصة ل"صدى البلد " بضرورة اعادة النظر فى منظومة البداليين التمونيين الحاليين عن طريق الشعبة العامة بالاتحاد العام للغرف التجارية وقطاعات وزارة التموين





ووفقا للمذكرة التى حصل "صدى البلد " على نسخة منها الى ان ازمة كبيرة قد نشبت فى عدد كبير من المحافظات لدى البقاليين التمونيين بسبب توقيع وزارة التموين والتجارة الداخلية غرامات كبيرة عليهم حيث قام عدد كبير منهم بصرف الكمامات التي نزلت علي سيستم المكينة ولم يتم تسليمها للتجار من هيئة السلع التموينية









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وكاجراء عقابي من وزارة التموين أ صدروزير التموين قرارا باحتساب كل بطاقة تم ضربها علي السيستم بمبلغ 20جنيها بدلا من 8.50 مما ترتب علية مبالغ مالية كغرامات علي بعض التجار البدالين التمونين تصل الي 20000 جنيها مع وقف صرف الحصص التأمينية لحين سداد المبلغ وفي حالة عدم السداد يتم اخراج التاجر من المنظومة





كما دعا رئيس الغرفة الغرف التجارية بالمحافظات الى تبني موقف غرفة كفرالشيخ فى الغاء العقوبات الموقعة على البدالين التمونيين الذين قاموا بضرب الكمامات علي سيستم المكينة عن الشهر الماضي





وكان الدكتور علي المصيلحي وزير التموين والتجارة الداخلية قد قام بطرح الكمامات الطبية على البطاقات التموينية وذلك بحد أقصي عدد 2 كمامة لكل بطاقة تموينية وذلك بداية من شهر يوليو الماضى





واصدر وزير التموين توجيها وزريا بانة في حال مخالفة أي منفذ تمويني لعملية بيع الكمامات سواء العدد أو المواصفات، يتم توقيع غرامة عليه تصل إلى 20 جنيهًا عن كل كمامة

ويذكر انه يتم طرح نحو 19 سلعة غذائية و غير غذائية على 22 مليون بطاقة تموينية مقيد عليها ما يقرب من 71 مليون مواطن يستفيد من الدعم الحكومي .





ويبلغ الدعم الحكومي 89 مليار جنيه في موازنة 2019-2020 والذي يتم من خلالها حصول الفرد الواحد المقيد على بطاقة التموين على 125 جنيها دعم كل شهر، مقسمة إلى 50 جنيها يحصل من خلالها على سلع تموينية و 75 جنيها خبز مدعم كل شهر حيث يشتري المواطن 150 رغيف بسعر 5 قروش للرغيف الواحد وتتحمل الدولة 55 قرشا تكلفة إنتاج الرغيف الواحد