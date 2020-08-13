حكمدار السعادة: الطبلة اللى اختارتنى مش أنا اللى اختارتها.. فيديو

قال الفنان ياسين سلام، عازف الطبلة، الشهير باسم "حكمدار السعادة"، إنه يعزف على الطبلة منذ الصغر وظل يطور من مهاراته طوال سنوات دراسته حتى دخوله للجامعة، لافتًا إلى أنه شارك فى إحدى فرق الانرد جراوند وحفلات أوركسترا وزارة الشباب، متابعًا "الطبلة اللى اختارتنى مش أنا اللى اختارتها عيلتى كلهم فنانين".





وأضاف حكمدار السعادة خلال حديثه ببرنامج "صباح البلد" المذاع على فضائية "صدى البلد"، أنه خريج كلية حقوق وبعد التخرج التحق بمعهد الموسيقى العربية لن الدراسة تثقل الموهبة، وتجعل للفرد أفق أوسع.





وتابع أن الأغانى الشعبية والسيمفونى لها شكل مختلف عن عزف الطبلة فى الموسيقى العربية، منوهًا أنه لا يمكن الاختلال بإيقاع الطبلة لأنه سيخل بإيقاع الموسيقى للأغنية كلها.





وأوضح أن الطبلة تعطى طاقة إيجابية وبهجة للمكان وتضفى السرور على اللحن، بالرغم من أنه يمكن استخدامها فى الأغانى الحزينة أيضًا.



