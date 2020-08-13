بلغوا عنه من فضلكم.. رانيا محمود ياسين تتبرأ من حساب مزيف على تويتر

وكانت قد حذرت الفنانة رانيا محمود ياسين لحساب مزيف لها على السوشيال ميديا يقوم برفع اخبار كاذبة لها ولوالدها الفنان محمود ياسين.





وكتبت معلقة: "لو سمحتوا بلغوا عن الصفحة دى دى مش صفحتى على تويتر دى صفحة مزيفة و بتنزل اخبار كاذبه على والدى حسبى الله ونعم الوكيل فيكم".





يُذكر أن رانيا محمود ياسين شارك في السباق الرمضاني في مسلسل فالنتينو أمام الزعيم عادل إمام والذي عرض في السباق الرمضاني 2020.