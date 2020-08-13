ماليزيا ترحل 400 مهاجر فلبيني غير شرعي إلى بلدهم

رحلت السلطات الماليزية 400 مهاجر غير شرعي من أصل فلبيني إلى مدينة (زامبوانجا) الفلبينية عبر ميناء (سانداكان) بولاية صباح شرق ماليزيا الليلة الماضية.





وقالت مديرة مجلس الأمن القومي الماليزي بولاية صباح، شريفة سيتي صالحة حبيب يوسف، وفقا لوكالة أنباء /برناما/ الماليزية، اليوم الخميس، إن "العدد الإجمالي للمهاجرين الذين تم ترحيلهم هذا العام بلغ 5 ألاف و645 مهاجرا".





وأضافت أنه في إطار الجهود المبذولة لكسر سلسلة عدوى فيروس كورونا المستجد (كوفيد-19)، يتم التأكد من صحة هؤلاء المهاجرين المحتجزين للسفر قبل الترحيل.



