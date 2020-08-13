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اقتصاد

توقعات.. المدن الجديدة الحصان الرابح في حركة مبيعات الاستثمار العقاري أواخر 2020

الخميس 13/أغسطس/2020 - 01:01 م
صدى البلد
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ولاء عبد الكريم
 توقع أحمد الشناوي، عضو جمعية رجال الأعمال المصريين، زيادة حركة المبيعات وحدوث نشاط ملحوظ في سوق الاستثمار والتطوير العقاري في الربع الأخير من عام ٢٠٢٠.

وقال "الشناوي"، فى تصريحات خاصة لـ"صدى البلد" إن ارتفاع حركة مبيعات العقارات ستتركز في معظم المدن الجديدة؛ بسبب قرار وقف تراخيص المباني بالمدن القديمة والقرى والذي سيكون في صالح الوحدات السكنية بالمناطق العمرانية الجديدة.

أضاف عضو جمعية رجال الأعمال المصريين، أن النهضة العمرانية والإنشائية وبالأخص العاصمة الإدارية والمدن الجديدة ومشروعات البنية التحتية من طرق وكباري كلها عوامل مهمة في تحريك سوق المقاولات والاستثمار والتطوير العقاري. 
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