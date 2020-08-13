قصف إسرائيلي لغزة.. وبغـداد تستدعي سفير أنقرة.. وتحذير اليونان لتركيا.. وكارثة انفجار بيروت.. وفاجعة كورونا.. الأبرز بصحف الإمارات

-طائرات الاحتلال الإسرائيلي تقصف مواقع في غزة

- لبنان ما بعد الكارثة .. بحث عن القمح وترقّب للحكومة الجديدة

-الإمارات: نقف مع العراق في مواجهة الانتهاكات التركية المستمرة

- «الهوية والجنسية»: الحجر الصحي إلزامي للمقيمين العائدين لأبوظبي

-اليونان تضاعف جهودها الدبلوماسية وتستنفر أسطولها البحري

-إصابات كورونا حول العالم تتجاوز 20.6 مليون.. والصين تسجل 19 إصابة

-روسيا والبرازيل تتفقان على إنتاج لقاح مضاد لكورونا

-بايدن يتعهد بوضع خطة شاملة لمكافحة جائحة كورونا





تناولت صحف الإمارات موضوعات شتى اليوم، والتي كان على رأسها القصف الإسرائيلي على غزة، وفيروس كورونا المستجد، كوفيد19، والعدوان التركي على العراق وعلى اليونان، ومتفرقات أخرى.





قالت صحيفة الاتحاد، قصف الطيران الحربي الإسرائيلي في ساعة مبكرة من صباح اليوم الخميس، أهدافًا في قطاع غزة، زعمًا أن الهجوم جاء ردًا على إطلاق بالونات حارقة من القطاع باتجاه المستوطنات.

وأفادت مصادر محلية فلسطينية، بأن الطائرات الحربية الإسرائيلية هاجمت عدة أهداف شمال غرب مدينة غزة وبلدة بيت حانون، إلا أنه لم ترد بعد تقارير عن وقوع إصابات.





وأظهرت بيانات مجمعة لحالات فيروس كورونا، أن عدد الإصابات في أنحاء العالم تجاوز 20.6 مليون صباح اليوم الخميس.





وأظهرت أحدث البيانات المتوفرة على موقع جامعة "جونز هوبكنز" الأميركية، أن إجمالي الإصابات تجاوز 20 مليونًا و 620 ألف حالة.





كما أظهرت أن عدد المتعافين تجاوز 12.8 مليون، فيما يقترب عدد الوفيات من 750 ألفًا.





وتتصدر الولايات المتحدة دول العالم من حيث عدد حالات الإصابة، تليها البرازيل والهند وروسيا وجنوب أفريقيا والمكسيك وبيرو وكولومبيا وتشيلي وإيران وإسبانيا والمملكة المتحدة.





كما تتصدر الولايات المتحدة دول العالم من حيث أعداد الوفيات، تليها البرازيل والمكسيك والهند والمملكة المتحدة وإيطاليا وفرنسا.





وقالت اللجنة الوطنية للصحة في الصين، اليوم الخميس، إنها سجلت 19 إصابة جديدة بفيروس كورونا في البر الرئيسي يوم 12 أغسطس انخفاضًا من 25 حالة في اليوم السابق.





وذكرت اللجنة في بيان، أن العدد يشمل 11 حالة وافدة من الخارج مقابل 16 في اليوم السابق.





وبلغ العدد الإجمالي للإصابات المؤكدة في الصين 84756 بينما لا يزال عدد الوفيات بمرض كوفيد-19 عند 4634 دون تغيير.





ووقعت ولاية بارانا البرازيلية مذكرة تفاهم مع روسيا للتعاون في تطوير لقاح لفيروس كورونا المستجد، حسب ما ذكرت وسائل إعلام برازيلية، وقد تعمل حكومتا روسيا وبارانا الآن معا لاختبار وإنتاج لقاح "سبوتنيك في"، بينما يتم التفاوض على نقل التكنولوجيا.





وسيتم الآن تشكيل مجموعة عمل للسماح لموسكو بمشاركة نتائج تجارب المرحلتين الأولى والثانية للقاح مع ولاية بارانا ومع الحكومة البرازيلية.









من جانبه، قال جو بايدن، المرشح الديموقراطي المفترض للرئاسة الأميركية، إنه سيعمل هو وكامالا هاريس، التي اختارها نائبة له، على وضع خطة شاملة لمكافحة جائحة فيروس كورونا إذا تم انتخابه رئيسًا.





أخيرًا من صحيفة الاتحاد، فقد تقرر أن تكون إجازة رأس السنة الهجرية للعام 1442 في الحكومة الاتحادية لدولة الإمارات العربية المتحدة، يوم الأحد 23 أغسطس 2020، على أن يستأنف الدوام يوم الاثنين 24 أغسطس.





من جانبها قالت صحيفة الخليج، أكدت دولة الإمارات العربية المتحدة تضامنها مع العراق في مواجهة الانتهاكات التركية المستمرة، فيما استدعت وزارة الخارجية العراقية، أمس الأربعاء، سفير تركيا في العراق فاتح يلدز، وسلمته مذكرة احتجاج على القصف التركي بطائرة مُسيّرة طال منطقة سيدكان بمحافظة أربيل في كردستان العراق، ما تسبب في مقتل ضابطين، وجندي من الجيش العراقي.





وهذه هي المرة الثالثة التي تستدعي فيها وزارة الخارجية العراقية السفير التركي لدى بغداد لتسليمه مذكرة احتجاج منذ 15 يونيو الماضي عندما أطلقت تركيا عملية عسكرية في الأراضي العراقية، وتوغلت قواتها في ناحية باتيفا في زاخو، على طول يتراوح بين 45 إلى 50 كلم وبعمق 15 إلى 30 كلم.





وأكد مسؤولون عراقيون، أمس الأربعاء، إرسال تعزيزات إلى الحدود مع تركيا، وذلك بعد انتهاكات أنقرة الأخيرة لسيادة العراق عبر خرق الحدود جوًا وبرًا. وأرسل حرس الحدود العراقي مزيدًا من القوات والأسلحة الثقيلة والمتوسطة للانتشار على الحدود العراقية التركية، ما يظهر أن في نية بغداد اتخاذ إجراءات أكثر صرامة بحق أنقرة.





وارتفع خلال اليومين الماضيين منسوب التوتر في شرق البحر المتوسط، وسط خلاف حاد بين أثينا، وأنقرة، بشأن التنقيب عن النفط والغاز، ولعل ما فاقم الأزمة بدء سفينة تركية عمليات التنقيب، فيما ضاعفت أثينا جهودها الدبلوماسية أمام الاستفزازات التركية، من أجل حشد الدعم الدولي، لوقف تلك الانتهاكات المخالفة للقانون الدولي، بحسب الحكومة اليونانية.





وطالب رئيس الوزراء اليوناني، كيرياكوس ميتشوتاكيس، تركيا بتحكيم العقل، معلنًا أن الأسطول البحري لبلاده في حالة تأهب ردًا على العربدة التركية في منطقة شرق المتوسط.





وأعلنت الخارجية اليونانية، أمس الأربعاء، أن وزيرها نيكوس ديندياس، سيلتقي في فيينا، غدًا الجمعة، نظيره الأمريكي، مايك بومبيو، في إطار ماراثون دبلوماسي تنظمه أثينا، لحشد المجتمع الدولي بشأن الخلافات اليونانية التركية في شرق البحر المتوسط.









محليًا قالت الصحيفة، اعتمدت الهيئة الوطنية لإدارة الطوارئ والأزمات والكوارث والهيئة الاتحادية للهوية والجنسية، المرحلة الثانية من برنامج عودة المقيمين، من خلال اعتماد الموافقة المسبقة التلقائية من تاريخ 12 أغسطس، والتي تقول بأنه يمكن للمقيمين الراغبين في العودة للإمارات تحديث بياناتهم الخاصة (رقم بطاقة الهوية، رقم جواز السفر، الجنسية)، عبر رابط إلكتروني.

وإلزامية إجراء الفحص المخبري المسبق في الخارج لفيروس «كوفيد - 19»، بالمختبرات المعتمدة في الدولة، واشتراط الحصول على نتيجة فحص سلبية لمدة لا تزيد على 96 ساعة قبل القدوم ، بعد ذلك حجز تذكرة سفر، مع ضرورة إبراز شهادة الخلوّ من الفيروس لشركات النقل الجوي.





و أكدت الهيئة الاتحادية للهوية والجنسية، أنه يتوجب على العائدين من السفر، الالتزام بالحجر الصحي، حتى وإن كانت نتيجة فحص فيروس «كورونا» (PCR) سلبية، وذلك لمدة 14 يومًا، وهذه المدة قد تقل في بعض الحالات لمدة 7 أيام لأصحاب المهن في القطاعات الحيوية، أو الدول الأقل خطورة.





أخيرًا تناولت صحيفة البيان مستجدات الوضع في لبنان وقالت، إنه قد ارتفع عدد ضحايا انفجار مرفأ بيروت إلى 171 قتيلًا وأكثر من 6000 جريح، فيما كشف وزير من الحكومة المستقيلة عن أن كميات القمح المتوفرة في البلاد تكفي لمدة أربعة أشهر، في وقت يترقب اللبنانيون والعالم تشكيلة الحكومة الجديدة وطبيعتها. وقال مصدر في وزارة الصحة، طلب عدم ذكر اسمه، إن من بين القتلى والجرحى جنسيات عربية وأوروبية. وتواصل فرق الإنقاذ المحلية والعالمية البحث عن المفقودين، كما تستمر الجمعيات الأهلية في رفع الأنقاض بعدد من شوارع العاصمة المتضررة من الانفجار.