بسبب رمضان صبحي.. نجم الزمالك: بداية أسعار اللاعبين الخيالية من الأهلي.. وبيراميدز ولعها

أكد أكرم عبد المجيد نجم نادى الزمالك السابق أن بداية الارتفاع الجنونى فى أسعار اللاعبين جاءت من جانب النادي الأهلي ثم أعقبه نادي بيراميدز.





كان مجلس ادارة القلعة الحمراء برءاسة محمود الخطيب أعلن أن رمضان صبحى خارج حسابات الأهلي وأن رغبته الانتقال إلى نادي بيراميدز.





قال نجم الزمالك السابق فى تصريحات خاصة لصدى البلد:" الأهلى هو من بدأ فى ارتفاع الأسعار والجنون فى شراء اللاعبين بأسعار خيالية ثم جاء بيراميدز وولعها".





أضاف:" دا جنون من بيراميدز أن النادي يتفق على شراء رمضان صبحى المعار من نادى هيدرسفيلد الإنجليزى إلى النادي الأهلي ب ١٠٠ مليون جنيه لمدة ٣ سنوات".





وطالب أكرم عبدالمجيد بوضع حل لهذا الارتفاع الجنونى لافتا إلى أن اللاعب الذى يتعدى قيمته التسويقية خمسة ملايين جنية يحترف فى أوروبا إن كان يساوى أكثر من ذلك".





تابع:" الأندية الصغيرة ذات الامكانيات المحدودة هتروح فين من هذه الاسعار ربنا يستر فى القادم وفى الأخير الموضوع امكانيات وعرض وطلب".