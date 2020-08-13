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أخبار السعودية اليوم.. أمطار رعدية ورياح مثيرة للأتربة.. 29337 إصابة كورونا و3269 وفاة.. وتعرف على حقيقة استقبال المملكة للوافدين والسياح

الخميس 13/أغسطس/2020 - 12:31 م
أخبار السعودية اليوم
أخبار السعودية اليوم
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سمر صالح
حقيقة استقبال السعودية للوافدين والسياح
السعودية تسجل 29337إصابة كورونا و3269 وفاة
السعودية تؤكد أهمية الاتفاق الاقتصادي بين مصر واليونان
طقس اليوم فى السعودية.. أمطار رعدية ورياح مثيرة للأتربة

شدد وزير الخارجية السعودية الأمير فيصل بن فرحان على أهمية الاتفاق الاقتصادي بين مصر واليونان، في اتصال هاتفي مع نظيره اليوناني.

ووفقا لوكالة الأنباء السعودية فإن وزير الخارجية السعودية الأمير فيصل بن فرحان بن عبدالله، أجرى اتصالًا هاتفيًا، اليوم، بوزير خارجية اليونان نيكوس دندياس.

وبحث الوزيران خلال الاتصال العلاقات الثنائية بين البلدين وسبل دعمها وتعزيزها في شتى المجالات، واستعرضا مستجدات الأحداث في المنطقة.

كما أكد وزير الخارجية السعودية أهمية اتفاق تعيين المنطقة الاقتصادية الخالصة بين مصر واليونان الذي تم التوقيع عليه مؤخرًا بعد مفاوضات مباشرة وتوافق بين الطرفين.

وأكدت المديرية العامة للجوازات السعودية ان ما تردد بشأن السماح باستقبال ومغادرة الوافدين والسياح الي المملكة بداية من الخميس شائعات لا اساس لها من الصحة علي الإطلاق.

وكانت أنباء تم تداولها علي مواقع التواصل الإجتماعي بأن الجوازات السعودية أعلنت عن السماح بإستقبال ومغادرة السياح والوافدين الي المملكة بداية من غد الخميس.

جدير بالذكر ان المملكة العربية السعودية كانت قد أعلنت في وقت سابق أنه لن يُسمح بالعودة والمغادرة من وإلي المملكة من المقيمين إلا بعد إنتهاء أزمة فيروس كورونا المستجد.

كما استثنت السلطات السعودية الحالات الإنسانية من قرار مغادرة وعودة المقيمين من والي المملكة .

وكشفت وزارة الصحة السعودية اليوم عن تسجيل 1569 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد ليرتفع إجمالي الإصابات داخل الممملكة منذ بداية الجائحة وحتي اليوم 293.37 حالة .

وأوضحت الوزارة في بيان لها اليوم أن المملكة سجلت خلال الأربع وعشرين ساعة الماضية 2151 حالة تعافٍ إضافية ليرتفع إجمالي حالات التعافي داخل البلاد الي 257.269 .

كما سجلت الوزارة خلال الساعات الأربع والعشرين الماضية  36 حالة وفاة جديدة ليرتفع إجمالي الوفيات داخل المملكة الي 3269 حالة منذ بداية الجائحة.

وذكرت الوزارة السعودية ان  أن نسبة الإناث بين الإصابات الجديدة بلغت 43%، ونسبة الذكور 57%، فيما بلغت نسبة الأطفال 11%، والبالغين 84%، وكبار السن 5%.

وبلغ إجمالي الفحوصات في المملكة (4.001.103) فحوص مخبرية دقيقة، بإضافة (67.676) فحصًا مخبريًا جديدًا خلال الساعات الـ24 الماضية.

توقعت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة السعودية أن تشهد سماء المملكة اليوم غيوما جزئيا على مناطق نجران وجازان وعسير مع فرصة تكوّن السحب الرعدية الممطرة والمصحوبة بنشاط في الرياح السطحية على مرتفعات تلك المناطق.

وأوضحت الهيئة في بيان لها اليوم أن الرياح السطحية المثيرة للأتربة والغبار تنشط على مناطق الجوف، الحدود الشمالية، الشرقية وأجزاء من مناطق الرياض، حائل، والقصيم، تمتد إلى منطقتي مكة المكرمة والمدينة المنورة والمرتفعات الجنوبية الغربية.

وبيًنت الأرصاد السعودية أن حركة الرياح السطحية على البحر الأحمر غربية إلى شمالية غربية بسرعة 15 -42 كم/ساعة، وارتفاع الموج من متر إلى مترين ونصف.

وعن حالة البحر المتوسط كشف الأرصاد أن حالة البحر متوسط الموج إلى مائج، بينما تكون حركة الرياح السطحية على الخليج العربي شمالية غربية إلى غربية بسرعة 14-40 كم/ساعة، وارتفاع الموج من متر إلى مترين، وحالة البحر متوسط الموج.
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