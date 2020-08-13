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محافظات

متأثرًا بإصابته بفيروس كورونا.. وفاة صيدلي أثناء علاجه بـ عزل كفر الزيات

الخميس 13/أغسطس/2020 - 11:23 ص
باسم سعيد
باسم سعيد
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احمد علي
كشفت مصادر داخل مديرية الصحة بمحافظة الغربية، اليوم الخميس، عن وفاة باسم سعيد، مالك صيدلية سعيد أمام المدينة الجامعية بسيجر. 

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وجاء ذلك اثر إصابته فيروس كورونا داخل مستشفى عزل كفر الزيات بعد سلسلة من المراحل العلاجية استمرت لمدة أسبوعين على الأكثر.

وكان الصيدلي الراحل باسم سعيد أصيب منذ أيام بفيروس كورونا المستجد، وتم عزله داخل مستشفى الحجر الصحي بكفر الزيات عقب ظهور أعراض الإصابة بفيروس كورونا متمثلة في ارتفاع في درجات الحرارة وضيق في التنفس وسعال حاد وتدهورت حالتة الصحية كما وضع الملاحظة تحت جهاز التنفس الصناعى إلى أن وافته المنية.

كما تواصل مديرية الصحة جهودها لرفع حالة التأهب والطوارىء القصوي للاستقبال كافة حالات اصابه عدوي " كوفيد 19"  والحالات المختلطة حفاظًا على أرواح المواطنين.

وتوافر كافة بروتوكولات العلاجية للحالات المصابة ومعزولة صحيا والدفع بفرق الترصد ومكافحة العدوى لفحص مواطنين مشتبه إصابتهم دوريًا.
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