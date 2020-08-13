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توك شو

هند.. طفلة عمرها 10 سنوات تتبرع بمصروفها لضحايا انفجار بيروت.. فيديو

الخميس 13/أغسطس/2020 - 10:57 ص
الطفلة هند
الطفلة هند
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هاجر إبراهيم
تحدثت الطفلة هند النجار، ذات الـ10 سنوات، بشأن تبرعها بمصروفها لضحايا حادث لبنان، قائلة: إنها سعيدة جدا بتبرعها بمبلغ 100 جنيه ووصوله إلى الضحايا الأطفال فى لبنان.

وأضافت "هند" خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "8 الصبح" المذاع عبر فضائية "دى إم سي"، أن شقيقتها قالت لها إن اللبنانيين قاموا بالتعليق على تبرعها وكانوا سعيدين جدا، موضحة أنهم يريدون تعليق الـ100 جنيه الخاصة بها فى متحف هناك.

وتابعت أنها تريد من جميع المواطنين بالتبرع للبنان، ولفتت شقيقتها أن هند وحدها هى من كانت تريد التبرع، حيث إنها كانت متأثرة بمشهد انفجار لبنان.

وأشارت شقيقتها، شيماء النجار، إلى أنها طلبت من جميع العائلة للتبرع.
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