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محافظات

لسوء النظافة.. محافظ أسيوط يقرر نقل رئيس قرية بني زيد الأكراد

الخميس 13/أغسطس/2020 - 11:23 ص
محافظة أسيوط
محافظة أسيوط
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إيهاب عمر
قرر اللواء عصام سعد محافظ أسيوط نقل رئيس الوحدة المحلية لقرية بني زيد الأكراد التابعة لرئاسة مركز الفتح إلى ديوان عام المحافظة وإحالته للتحقيق للإهمال والتقصير في العمل فضلًا عن عدم الاهتمام بأعمال النظافة بالقرية.

جاء ذلك خلال جولته المفاجئة اليوم لقرية بني زيد الأكراد للاطمئنان على مستوى الخدمات المقدمة للمواطنين.

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حيث لاحظ المحافظ - خلال جولته التفقدية بالقرية - تدني مستوى النظافة وتراكم أكوام القمامة وعدم رفعها من الشوارع، ما يتسبب في انبعاث روائح كريهة تضر بالبيئة وصحة المواطنين فضلًا عن تراكم مواد البناء والطوب على جانبي الطريق الرئيسي بالقرية ووجود بؤر وتجمعات للقمامة وترك أعمدة الإنارة السابق استخدامها بمنطقة أرض فضاء بالقرية وعدم استخدامها في أماكن أخرى أكثر احتياجًا على الرغم من حالتها الجيدة مما يعد اهدارًا للمال العام وعدم الاستغلال الأمثل للموارد الذاتية.

وأعرب المحافظ عن إستيائه الشديد من أداء رئيس الوحدة المحلية مؤكدا تطبيق مبدأ الثواب والعقاب مع العاملين بالمحليات ومديريات الخدمات والمعاقبة على أى إهمال أو تقصير واتخاذ كل الإجراءات القانونية حيال المقصرين. 

وأمر المحافظ رئيس مركز ومدينة الفتح بمتابعة أداء رؤساء الوحدات المحلية القروية التابعة للمركز وتكثيف أعمال النظافة وتقديم أفضل الخدمات للمواطنين.
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