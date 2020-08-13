بدء فرز الأصوات فى انتخابات مجلس الشيوخ.. فيديو

عرضت فضائية ، " العربية " ، فيديو أفادت فيه عن بدء فرز الأصوات فى انتخابات مجلس الشيوخ المصرى.





الانتخابات تمت فى أجواء هادئة راعت فيها الدولة الجراءات الاحترازية لمواجهة فيروس كورونا لتشجيع المواطنين على المشاركة . فبعد يومين من الاقتراع انتهت انتخابات مجلس الشيوخ الذي عاد كغرفة ثانية للبرلمان المصرى بعد أن تم إلغاؤه فى فترة سابقة،





وأضاف أحد المواطنين، من أمام مقرة الانتخابى قائلا:" أنا أخدت كمامة للوقاية خلال الإدلاء بالصوت والناس معندهاش حجة متنزلش " ، ولابد من المشاركة دائما فى بناء هذا الوطن ومستقبلة .





فالوزراء والمسؤلون توافدوا على اللجان مبكرًا لحث المواطنين على النزوع والأقتراع ، وفيما تحدث البعض على مواقع التواصل الاجتماعى عن جودة انتخابات مجلس الشيوخ وأكد آخرون على ضرورة المشاركة .