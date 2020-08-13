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بدء فرز الأصوات فى انتخابات مجلس الشيوخ.. فيديو

الخميس 13/أغسطس/2020 - 11:14 ص
بدء فرز الأصوات فى
بدء فرز الأصوات فى انتخابات مجلس الشيوخ المصرى
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ريهام فيكتور
عرضت فضائية ، " العربية " ، فيديو أفادت فيه عن بدء فرز الأصوات فى انتخابات مجلس الشيوخ المصرى.

فبعد يومين من الاقتراع انتهت انتخابات مجلس الشيوخ  الذي عاد كغرفة ثانية  للبرلمان المصرى بعد أن تم إلغاؤه فى فترة سابقة، الانتخابات تمت فى أجواء هادئة راعت فيها  الدولة الجراءات الاحترازية  لمواجهة فيروس كورونا لتشجيع المواطنين على المشاركة .

وأضاف أحد المواطنين، من أمام مقرة الانتخابى قائلا:" أنا أخدت كمامة للوقاية خلال الإدلاء بالصوت  والناس معندهاش حجة متنزلش " ، ولابد من المشاركة دائما فى بناء هذا الوطن ومستقبلة .

فالوزراء والمسؤلون توافدوا على اللجان مبكرًا لحث المواطنين على النزوع والأقتراع ، وفيما تحدث البعض على مواقع التواصل الاجتماعى عن جودة انتخابات مجلس الشيوخ وأكد آخرون على ضرورة المشاركة .
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