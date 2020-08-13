صحة البرلمان: مصر ستكون مركزًا قويًا لإنتاج الأمصال المضادة لـ كورونا

وجّه الدكتور أيمن أبو العلا، رئيس الهيئة البرلمانية لحزب المصريين الأحرار، عضو لجنة الصحة بمجلس النواب، رسالة طمأنة للشعب المصري بشأن المصل الروسي وباقي الأمصال التي يتم الإعلان عنها في مواجهة فيروس كورونا، مشيرا إلى أن هناك سباقاً من أجل إنتاج مصل قبل دخول فصل الشتاء ليكون بذلك بداية النهاية لهذا الوباء.





وقال النائب خلال اللايف الأسبوعي عبر صفحته الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي فيس بوك بعنوان نص ساعة طب: علينا جميعا التفاؤل، خصوصا وأن مصر من المتوقع لها أن تكون مركزا قويا لإنتاج الأمصال المضادة لفيروس كورونا.





وحول عودة أعداد الإصابات في التزايد، قال: نحن ما زلنا في مرحلة الأمان حتى الآن، ونسب الشفاء كبيرة ومبشرة، على الرغم من حالة الاستهتار عند بعض المصريين في إهمال الإجراءات الاحترازية اللازمة وهو ما تسبب في عودة أعداد الإصابات للزيادة في الأيام القليلة الماضية.



