تداعيات الانفجار.. "النواب اللبناني" يعلن إعفاءات لذوي الضحايا

أصدر مجلس النواب اللبناني مرسوما بإقرار حالة الطوارئ في بيروت وذلك بعد التفجيرات التي شهدها مرفأ بيروت الأسبوع الماضي والذي اسفر عن عشرات القتلي وآلاف الجرحي والمفقودين.





وقضي المرسوم الصادر منذ قليل وفق ماذكرته الصفحة الرسمية لقناة" إم تي في " اللبنانية على موقع التدوينات "تويتر" بإعفاء ورثة الضحايا من رسوم الإنتقال إضافة الي تمديد إعفاءات أخري.





وكان نبيه بري ، رئيس مجلس النواب اللبناني ، قد أكد في تصريحات صحفية له ان الاسبوع الماضي كانت هناك مؤامرة ليستقيل النواب من المجلس وأن تصبح الحكومة هي من يحاسب المجلس وليس العكس وكان هناك مخطط لكنه فشل





جدير بالذكر ان مجلس النواب اللبناني كان قد شهد إستقالة عدد من نوابه تضامنا مع تفجيرات مرفأ بيروت والتي خلفت دمارا هائلا داخل العاصمة اللبنانية بيروت.