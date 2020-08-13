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اقتصاد

الطاقة الدولية تخفض توقعاتها للطلب على النفط في 2020 بحوالي 8 ملايين برميل يوميا

الخميس 13/أغسطس/2020 - 11:40 ص
وكالة الطاقة الدولية
وكالة الطاقة الدولية
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قسم الاقتصاد
خفضت وكالة الطاقة الدولية توقعاتها للطلب على النفط لعام 2020 بواقع 8.1 مليون برميل في اليوم، ومحذرة من أن تقليص السفر الجوي بسبب فيروس كورونا سيخفض الطلب العالمي على النفط.

هذا وخفضت وكالة الطاقة الدولية ومقرها باريس توقعاتها لعام 2020 بمقدار 140 ألف برميل يوميا إلى 91.9 مليون برميل يوميا، وهو أول خفض في التصنيف منذ عدة أشهر.

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وقالت وكالة الطاقة الدولية في تقريرها الشهري الصادر اليوم: "لا يزال الطلب على وقود الطائرات المصدر الرئيسي للضعف، مضيفا في أبريل، انخفض عدد الكيلومترات التي قطعتها الطائرات بنحو 80% عن العام الماضي ، وفي يوليو كان العجز لا يزال 67%".

وقالت إن "قطاعا الطيران والنقل البري ، وكلاهما مكونان أساسيان لاستهلاك النفط ، مستمران في المعاناة."
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