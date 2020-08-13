اتهام 5 جنود إسرائيليين بارتكاب سلسلة جرائم ضد فلسطينيين

قدّم الادعاء الإسرائيلي، اليوم الخميس، لائحة اتهام أمام محكمة بئر السبع بحق خمسة من أفراد شرطة ما يسمى بحرس الحدود الإسرائيلي، بتهمة السطو المسلح والاعتداء والتآمر على فلسطينيين.



ووفقًا لموقع قناة "كان" العبري، فإن المتهمين قاموا خلال الشهر الماضي بالاعتداء على فلسطينيين عند معبر "ميتار" وسرقة أموالهم وطلب الادعاء من المحكمة ابقاء المتهمين رهن الاعتقال لغاية الانتهاء من الإجراءات بحقهم.



وأشار الموقع إلى أنه تم تقديم فيديو يوثق أفعالهم تم تصويره على هواتفهم المحمولة، وذلك بهدف إدانتهم ومعاقبتهم.

