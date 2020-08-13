AdvertisementS
AdvertisementS

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
AdvertisementS
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

أخبار العالم

اتهام 5 جنود إسرائيليين بارتكاب سلسلة جرائم ضد فلسطينيين

الخميس 13/أغسطس/2020 - 11:33 ص
اتهام 5 جنود إسرائيليين
اتهام 5 جنود إسرائيليين بارتكاب سلسلة جرائم ضد فلسطينيين
Advertisements
سمر صالح
قدّم الادعاء الإسرائيلي، اليوم الخميس، لائحة اتهام أمام محكمة بئر السبع بحق خمسة من أفراد شرطة ما يسمى بحرس الحدود الإسرائيلي، بتهمة السطو المسلح والاعتداء والتآمر على فلسطينيين.
 
ووفقًا لموقع قناة "كان" العبري، فإن المتهمين قاموا خلال الشهر الماضي بالاعتداء على فلسطينيين عند معبر "ميتار" وسرقة أموالهم وطلب الادعاء من المحكمة ابقاء المتهمين رهن الاعتقال لغاية الانتهاء من الإجراءات بحقهم.
 
وأشار الموقع إلى أنه تم تقديم فيديو يوثق أفعالهم تم تصويره على هواتفهم المحمولة، وذلك بهدف إدانتهم ومعاقبتهم.
Advertisements

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

الشاباك يؤكد اعتقال مسؤول بالقسام ويوجه لائحة اتهام ضده

ترشيحاتنا

من ليلى علوي لـ ياسمين صبري.. إطلالات أثارت الجدل خلال أسبوع

الأسد ليس الأول.. رؤساء تعرضوا لمواقف غريبة على الهواء.. فيديو

عقوبات تصل لـ 200 ألف جنيه.. احذر تداول المعلومات دون موافقة صاحبها

كارثة نووية قد تحل بالعالم قريبًا.. الأقمار الصناعية رصدت السر الخطير

سيلفي بهاتفها المحمول في الجيم.. ياسمين صبري تستعرض لياقتها

التصالح في مخالفات البناء.. أبرز المواد الخلافية في القانون قبل مناقشة الأثر التشريعي

AdvertisementS

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

رسميا.. ليفربول يكشف عن قميصه الاحتياطي للموسم الجديد.. صور

بفستان موف حاملة تورتة الورود... ابنة هيفاء وهبي تسحر متابعيها بجمالها

سيلفي بهاتفها المحمول في الجيم.. ياسمين صبري تستعرض لياقتها