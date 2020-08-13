عمرو حداد: 20 ألف متطوع من الشباب شاركوا فى تنظيم انتخابات الشيوخ..فيديو

قال الدكتور عمرو حداد، مساعد وزير الشباب ، إنه على مدار الايام الماضية تم التوعية بأهمية النزول للمشاركة فى الاستحقاق الدستورى والانتخابات وتعريف الشباب باختصاصات مجلس الشيوخ وتم عقد العديد من الندوات على مسارح الوزارة لتعريف الشباب باهمية مجلس الشيوخ واهمية المشاركة الانتخابية.









وأضاف مساعد وزير الشباب، فى لقاء عبر سكايب ببرنامج " هذا الصباح" المذاع على فضائية " اكسترا نيوز"، أنه شارك 20 ألف شاب متطوع من الشباب ب وزارة الشباب والرياضة ، مشيرًا إلى أنه قاموا بالتوعية وتوزيع المطهرات وتنظيم التواجد داخل اللجان.









وتابع أن دور الشباب فى البرلمان فى الفترة القادمة سيكون ملموس جدًا، مؤكدًا أن الشباب هم من سيبنوا المستقبل لأن التغيير سيبدأ من عندهم ويجب دعمهم من خلال وسائل التواصل الاجتماعى، وتجميع كيانات اجتماعية كبيرة.













وأشار إلى أنه تم وضع خطة لفتح الاندية ومراكز الشباب وفقًا لقرارات الدولة برئاسة مجلس الوزارء وعودة الانشطة الرياضية تدريجيًا، منوهًا أن الوزارة اطلقت العديد من المبادرات الرياضية لتشجيع الشباب على ممتارسة الرياضة وتم تنظيم مواعيد عودة الابطال الرياضيين للتمارين مرة أخرى وفقًا للإجراءات الاحترازية.







