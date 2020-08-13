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سفيرنا الأسبق ببيروت: مصر من أسرع الدول التي أغاثت لبنان .. فيديو

الخميس 13/أغسطس/2020 - 12:41 م
مصر ولبنان
مصر ولبنان
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ريهام فيكتور
قال السفير محمد بدر الدين ، سفير مصر الأسبق لدى لبنان، إن هناك إشكالات عميقة في الأوضاع الاقتصادية واختناق سياسي كبير في لبنان.

وأضاف بدر الدين، خلال حواره ، ببرنامج "صباح الخير يا مصر" المذاع القناة الأولى المصرية ، أن الأوضاع في لبنان بالغة الصعوبة والدقة، لافتًا إلى أن مصر كانت حريصة دوما على أمن واستقرار لبنان، وتنظر إليها على أنها من المحطات الرئيسية في الأمن العربي. 

واشار سفير مصر الأسبق لدى لبنان، إلى أن هناك علاقات وثيقة بين الشعبين المصري واللبناني، لافتًا إلى وجود علاقات تاريخية و ثقافية بين البلدين. 

وتابع  سفير مصر الأسبق لدى لبنان، إلى أن الاختلافات الدينية في المجتمع اللبناني جزء من النسيج العربي، موضحًا أن مصر هي البلد الوحيد في العالم التي تربطها علاقات عميقة ووثيقة مع كل الطوائف اللبنانية. 

واكد أن مصر لا تحاول استغلال أي طائفة لبنانية لتحقيق أهداف سياسية، مشيرًا إلى أن مصر من أكثر الأطراف العربية والدولية سرعة في دعم وإغاثة الشعب اللبناني. 
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