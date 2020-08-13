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فن

شاهد كيف سخر المصريون من ارتفاع الذهب

الخميس 13/أغسطس/2020 - 12:28 م
ذهب
ذهب
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ميرنا محمود
سخر المصريون من ارتفاع أسعار الذهب غير المسبوق بالكوميكس والتعليقات المضحكة وظهرت خفة ظلهم المعتادة، التي تخرج من قلب المعاناة دائمًا.

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وتفاعل عدد كبير من رواد السوشيال ميديا وجاءت التعليقات الساخرة  كالآتي:

لما تكون اتجوزت وخلصت من الفيلم دة وتسمع اسعار الدهب
بعد أسعار الدهب دى أنتهت حلول ضل راجل و لا ضل حيطة الأمر متروك للاسترونج اندبندت وومن ⁦.

بعد أسعار الدهب دي انا يادوب اخطب بحظاظه دا لو فكرت اخد الخطوه دي اصلا
حسبي الله ونعم الوكيل

اسعار الدهب جيبالي انهيار عصبي بيغلي ف الثانية مرتين تلاته

كل الدعم لل بيخطبوا ف اسعار الدهب دي الحقي

أنا لما شفت أسعار الشقق و عفش البيوت وقاعات الأفراح و الدهب ب 1000ج
-اكتشفت إن الولاد هما اللي لازم يكتبوا "الخاص ممنوع"

انا محتاج اراجع دروس الصرف في اللغة المصرية

ارتفعت أسعار الذهب مساء اليوم الخميس في مصر بقيمة 7 جنيهات بعد انخفاضات متتالية بلغت 18 جنيها للجرام، وسجل عيار 21 وهو الأكثر مبيعا في مصر 862 جنيها للجرام حسب موقع أجيبت جولد برايس، وذلك على خلفية ارتفاع سعر الذهب عالميا للمرة الثانية لتسجل الأوقية 1945 دولارا.

وسجل سعر جرام الذهب عيار 18 : 738 جنيها وبلغ سعر جرام الذهب عيار 21 : 862 جنيها، فيما سجل سعر جرام الذهب عيار 24 : 985 جنيها وسجل سعر الجنيه الذهب: 6896 جنيها وبلغ السعر العالمي: 1945 دولارا.

كانت أسعار الذهب سجلت أول أمس 10 أغسطس لـ عيار 21 نحو 912 جنيها وعيار 18 سجل 782 جنيها فيما سجل عيار 24 قيمة 1043 جنيها، تراجعت الأسعار بعدها إلى أن وصل سعر الذهب أمس الثلاثاء 11 أغسطس 858 جنيها لعيار 21 متراجعا بذلك نحو 54 جنيها في الجرام الواحد وسجل عيار 18 نحو 736 جنيها وعيار 24 نحو 981 جنيها.
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