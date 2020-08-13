وزارة الرياضة: الرئيس أكد على عزم الدولة المصرية ودعم وإعداد الشباب.. فيديو

قال الدكتور محمد فوزي ، المتحدث الرسمي باسم وزارة الشباب والرياضة، إن تغريدة الرئيس عبدالفتاح السيسي في اليوم العالمي للشباب، كلها أمل وطاقة وطاقة إيجابية، لتحفيز ودعم ورعاية شباب مصر.





وأضاف محمد فوزي، عبر مداخلة هاتفية ببرنامج "صباح الخير يا مصر"، عبر القناة الأولي المصرية ، أن الرئيس أكد على عزم الدولة المصرية، و دعم وإعداد الشباب بالشكل الذي يحقق مستقبل أفضل لهم.





المتحدث الرسمي باسم وزارة الشباب والرياضة، أن الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة وجه الشكر للرئيس السيسي على إيمانه بدعم شباب مصر . وتابع





وأشار المتحدث الرسمي باسم وزارة الشباب والرياضة، إلى أن الوزارة تقدم دعما كبيرًا للشباب وفقا لرؤية الرئيس السيسي، و كان لديها مشروعات وبرامج عديدة نفذتها خلال فترة أزمة كورونا



