AdvertisementS
AdvertisementS

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
AdvertisementS
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

توك شو

وزارة الرياضة: الرئيس أكد على عزم الدولة المصرية ودعم وإعداد الشباب.. فيديو

الخميس 13/أغسطس/2020 - 12:32 م
الدكتور محمد فوزي
الدكتور محمد فوزي
Advertisements
ريهام فيكتور
قال الدكتور محمد فوزي ، المتحدث الرسمي باسم وزارة الشباب والرياضة، إن تغريدة الرئيس عبدالفتاح السيسي في اليوم العالمي للشباب، كلها أمل وطاقة وطاقة إيجابية، لتحفيز ودعم ورعاية شباب مصر.

وأضاف محمد فوزي، عبر مداخلة هاتفية ببرنامج "صباح الخير يا مصر"، عبر القناة الأولي المصرية ، أن الرئيس أكد على عزم الدولة المصرية، و دعم وإعداد الشباب بالشكل الذي يحقق مستقبل أفضل لهم. 

وتابع المتحدث الرسمي باسم وزارة الشباب والرياضة،  أن الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة وجه الشكر للرئيس السيسي على إيمانه بدعم شباب مصر .

وأشارالمتحدث الرسمي باسم وزارة الشباب والرياضة، إلى أن الوزارة تقدم دعما كبيرًا للشباب وفقا لرؤية الرئيس السيسي، و كان لديها مشروعات وبرامج عديدة نفذتها خلال فترة أزمة كورونا .

وأوضح أن وزير الشباب أكد على التعاون مع مختلف الجهات للاستثمار في الشباب وتهيئة بيئة داعمة لهم في المرحلة الحالية والمرحلة المقبلة. 
Advertisements

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

عضو تنسيقية شباب الأحزاب: الرئيس السيسي يتعامل مع الشعب المصرى بإنسانية.. فيديو

وزير الرياضة يسلم دراجات المرحلة الأولى من مبادرة دراجتك صحتك.. فيديو

الشباب والرياضة تعلن بدء المرحلة الثانية من مبادرة "دراجتك صحتك" 6 أغسطس

بمشاركة 500 دراجة هوائية.. الشباب والرياضة تعلن عن بدء مبادرة رياضتك مناعتك

وزير الرياضة يبحث استئناف الأنشطة وفعاليات اليوم العالمي للشباب

وزير الشباب يوافق على استئناف المشروع القومي للإسكواش وفقًا للإجراءات الاحترازية

ترشيحاتنا

طريقة عمل كباب الحلة بأكثر من نوع

هل يغفر الله الذنوب المتكررة بعد التوبة أكثر من مرة.. أمين الفتوى يجيب

أطعمة تصيبك بالكوليسترول وأخرى تحميك من الإصابة بدون أدوية

حكم تأخير الصلاة لتناول الطعام.. الإفتاء توضح

شاهد كيف سخر المصريون من ارتفاع الذهب

هادئ ومتزن.. شوبير يكشف عن خطة فايلر عقب رحيل رمضان صبحي لـ بيراميدز

AdvertisementS

أسعار الذهب في مصر اليوم الخميس 13-8-2020

إسكان النواب لـ صدى البلد: لا تعديل لـ قانون الإيجار القديم.. وصاحب الشقة المخالفة مسؤول عن التصالح في هذه الحالة

رسالة تحذير لتركيا.. تدريبات عسكرية مشتركة بين فرنسا واليونان بالمتوسط

أرخص آيفون 7 بـ 2700 جنيه فقط.. عرض الخميس

المصل واللقاح: اللقاح الروسي لم يخضع لجميع تجارب السلامة والأمان "فيديو"

التفاصيل الكاملة لـ غرق معدية بالركاب في البحيرة والعثور على جثتين والبحث عن 8 آخرين

كلنا غلط وانتوا صح.. رد قاسي من زوجة أحمد فتحى على مجلس الأهلى

شوبير يكشف سر انفعال الخطيب بسبب رمضان صبحى

عقوبات تصل لـ 200 ألف جنيه.. احذر تداول المعلومات دون موافقة صاحبها

زوجة أحمد فتحى تتراجع بعد هجوم جماهير الأهلى: كنت بهزر

التصالح في مخالفات البناء.. أبرز المواد الخلافية في القانون قبل مناقشة الأثر التشريعي

أخبار الرياضة.. أول رد فعل رسمي من الأهلي عقب رحيل رمضان صبحي.. تعليق صادم من تركي آل الشيخ.. مرتضى منصور يوافق على رحيل مصطفى محمد

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

رسميا.. ليفربول يكشف عن قميصه الاحتياطي للموسم الجديد.. صور

بفستان موف حاملة تورتة الورود... ابنة هيفاء وهبي تسحر متابعيها بجمالها

سيلفي بهاتفها المحمول في الجيم.. ياسمين صبري تستعرض لياقتها