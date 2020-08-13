بعد مشاركتها في انتخابات الشيوخ... سوسن مراد: عهد علي نفسي إن صوتي يكون حاضرا

أدلت الكاتبة الصحفية سوسن مراد عز العرب رئيس تحرير مجلة البيت بصوتها في انتخابات مجلس الشيوخ أمام لجنة مدرسة محمد فريد الابتدائية بالمعادي مساء الأربعاء وسط إجراءات مشددة لتأمين سير العملية الانتخابية بيسر وأمان.





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وقد علقت “عز العرب” ، على مدى اهمية المشاركة في عملية الانتخاب قائلة "من وقت الثورة أخدت عهد على نفسي لا أفوت اَي مناسبة انتخابية وضروري صوتي يكون حاضر" .





ونشرت عز العرب صورة لعلم مصر ، مؤكدة على اهمية استكمال الاستحقاق الدستوري بانتخاب مجلس الشيوخ و دور المواطنين في ممارسة حقهم ودورهم الانتخابي ودعم مؤسسات الدولة المصرية.





وكانت انتخابات مجلس الشيوخ قد استمرت لمدة يومي 11 ، 12 أغسطس، وذلك وسط إجراءات أمنية مشددة فى كافة محافظات مصر من اجل إتمام الاستحقاقات الانتخابية لاستكمال خارطة الطريق التى أعلن عنها في ٣ يوليو ٢٠١٣ وشهدت العملية الانتخابية اقبالا وسط إجراءات صحية وقائية حفاظا على المواطنين.