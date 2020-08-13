محلية النواب: المصلحة العامة تقتضي طرح شاطئ النخيل للاستثمار

طالب المهندس أحمد السجينى رئيس لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب ،محافظة الإسكندرية بتولى مسئولية تطوير شاطئ النخيل ،بعد زيادة حالات الغرقى من المصطافين خلال الفترة الأخيرة .
وقال "السجينى خلال اجتماع اللجنة لمناقشة أليات لحل المشكلات التى يواجهها شاطىء النخيل ":أن هذا الشاطىء يحتاج إلى عناية شديدة ،بحيث تتولى محافظة الإسكندرية وضع المصدات داخل المياه .
وأهاب "السجينى"بقاطنى جمعية ٦ اكتوبر والتى يتبعها شاطىء النخيل أن يتوافقوا على انتخاب مجلس جديد ليتحقق التعاون بين المجلس الجديد والمحافظة والمستثمر الجديد الذى سيتولى إدارة الشاطىء، وقال: "من المصلحة العامة طرح هذا الشاطئ للاستثمار.
وشدد "السجينى "على أن اللجنة ستقوم بإعداد تقرير برلمانى سيرسم خارطة طريق لتحديد مصير للتعامل مع هذا الأمر وذلك لأعمال السلطات الرقابية ..ووجه الشكر لقاطنى سكان جمعية ٦ أكتوبر،والذين حضروا الاجتماع .لافتا إلى أن اللجنة ملتزمة بتوجيه المستندات التى تقدم بها سكان جمعية ٦ أكتوبر للجنة البرلمانية حول الفساد المستشرى داخل الجمعية ،للجهات المعنية لأتخاذ ما يلزم من إجراءات .