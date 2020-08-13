محلية النواب: المصلحة العامة تقتضي طرح شاطئ النخيل للاستثمار

طالب المهندس أحمد السجينى رئيس لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب ،محافظة الإسكندرية بتولى مسئولية تطوير شاطئ النخيل ،بعد زيادة حالات الغرقى من المصطافين خلال الفترة الأخيرة .





وقال "السجينى خلال اجتماع اللجنة لمناقشة أليات لحل المشكلات التى يواجهها شاطىء النخيل ":أن هذا الشاطىء يحتاج إلى عناية شديدة ،بحيث تتولى محافظة الإسكندرية وضع المصدات داخل الم ياه .





وأهاب "السجينى"بقاطنى جمعية ٦ اكتوبر والتى يتبعها شاطىء النخيل أن يتوافقوا على انتخاب مجلس جديد ليتحقق التعاون بين المجلس الجديد والمحافظة والمستثمر الجديد الذى سيتولى إدارة الشاطىء، وقال: "من المصلحة العامة طرح هذا الشاطئ للاستثمار.



