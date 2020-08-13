AdvertisementS
AdvertisementS

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
AdvertisementS
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

برلمان

لسنا في ناد اجتماعي.. رئيس محلية النواب يهاجم وزير الإسكان بسبب الغياب عن اجتماع اللجنة

الخميس 13/أغسطس/2020 - 01:13 م
وزير الإسكان
وزير الإسكان
Advertisements
فريدة محمد
انتقد النائب أحمد السجيني رئيس لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب، غياب وزير الإسكان عاصم الجزار عن اجتماع لجنة الإدارة المحلية.

جاء ذلك أثناء مناقشة ودراسة الأسباب التي أدت إلى غرق العشرات من المواطنين بشاطئ النخيل – حي العجمي – محافظة الإسكندرية والإجراءات والتدابير اللازم اتخاذها من قبل الحكومة لتلافي تكرار حدوث ذلك مستقبلًا.

وقال السجيني مخاطبا ممثلي الحكومة في الاجتماع: "أبلغوا الوزير أن اللجنة تطلب حضوره ولسنا في ناد اجتماعي وإنما نعبر عن مؤسسات وسلطات يحكمها الدستور والقانون".

وقال رئيس لجنة الإدارة المحلية خلال الاجتماع: "إذا غاب الوزير عليه ان يقدم كتابًا رسمياً بالاعتذار المسبب بعدم الحضور وغير ذلك يعد  مخالفة تتنافي مع تقاليد وأعراف هذه القاعات التي شهدت أقدم وأعرق البرلمانات في المنطقة".
Advertisements

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

غدا.. محلية النواب تبحث أزمة المواقف العشوائية وغرق العشرات بشاطئ النخيل

بعد تكرار حوادث الغرق.. محلية النواب توصي بتسليم شاطئ النخيل لمحافظة الإسكندرية أو إسناد تطويره لجمعية 6 أكتوبر

محافظ الإسكندرية: غرق 11 شخصا بشاطئ النخيل خلال أيام

توصيات برلمانية لحل أزمة تكرار حوادث الغرق في شاطئ النخيل.. ومحلية النواب: تسليم الشاطئ لمحافظة الإسكندرية أو إسناد تطويره لجمعية 6 أكتوبر يقضي على الأزمة

غدا محلية النواب تناقش تطوير الأسواق الرسمية والعشوائية

محلية النواب تناقش تطوير الأسواق الرسمية والعشوائية.. اليوم

ترشيحاتنا

وائل جمعة عن رحيل رمضان صبحي: "في ألف لاعب يتمنى يلعب للأهلي"

شاهد كيف سخر المصريون من ارتفاع الذهب

الأهلي مبيقفش على حد.. المنسق العام لـ صن داونز يوجه نصيحة إلى رمضان صبحي

وفاة عصام العريان القيادي الإخواني بأزمة قلبية في السجن

بعد الارتفاع الجنوني.. المطلي والقشرة بدائل الذهب والأسعار مفاجأة

الموت يفجع الفنانة فيدرا

AdvertisementS

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

مشروبات للتخسيس.. 17 وصفة خارقة فى حرق الدهون

رسميا.. ليفربول يكشف عن قميصه الاحتياطي للموسم الجديد.. صور

بفستان موف حاملة تورتة الورود... ابنة هيفاء وهبي تسحر متابعيها بجمالها