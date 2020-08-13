لسنا في ناد اجتماعي.. رئيس محلية النواب يهاجم وزير الإسكان بسبب الغياب عن اجتماع اللجنة

انتقد النائب أحمد السجيني رئيس لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب، غياب وزير الإسكان عاصم الجزار عن اجتماع لجنة الإدارة المحلية.





جاء ذلك أثناء مناقشة ودراسة الأسباب التي أدت إلى غرق العشرات من المواطنين بشاطئ النخيل – حي العجمي – محافظة الإسكندرية والإجراءات والتدابير اللازم اتخاذها من قبل الحكومة لتلافي تكرار حدوث ذلك مستقبلًا.





وقال السجيني مخاطبا ممثلي الحكومة في الاجتماع: "أبلغوا ا لوزير أن اللجنة تطلب حضوره ولسنا في ناد اجتماعي وإنما نعبر عن مؤسسات وسلطات يحكمها الدستور والقانون".



