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أخبار العالم

أردوغان للخلف در .. الحل الوحيد فى البحر المتوسط الحوار والمفاوضات

الخميس 13/أغسطس/2020 - 12:31 م
أردوغان
أردوغان
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سمر صالح

قال الرئيس التركي، رجب طيب أردوغان، اليوم الخميس، إن الحل الوحيد في البحر المتوسط هو الحوار والمفاوضات، مشيرًا إلى أن "تركيا لا تلهث وراء مغامرة".

وتعقيبًا على التطورات في شرق المتوسط، قال أردوغان إن سفينة التنقيب ستواصل أعمالها شرق المتوسط حتى 23 أغسطس.

وفي حديثه إلى أعضاء حزبه الحاكم العدالة والتنمية، قال أردوغان إن اليونان هي سبب تصعيد التوتر في المنطقة، وحث أثينا على احترام حقوق تركيا.

وقال "الطريق إلى حل في شرق البحر المتوسط هو عبر الحوار والمفاوضات نحن لا نلهث وراء أي مغامرات غير ضرورية أو نسعى للتوتر".
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