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محافظات

بسبب الإهمال وتردى الأوضاع.. محافظ أسيوط يحيل العاملين بمركز رعاية صحية للتحقيق

الخميس 13/أغسطس/2020 - 12:37 م
اللواء عصام سعد
اللواء عصام سعد محافظ أسيوط
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إيهاب عمر
أحال اللواء عصام سعد محافظ أسيوط، العاملين بمركز الرعاية الصحية الأولية بقرية بني زيد الأكراد بمركز الفتح للتحقيق لتقصيرهم وإهمالهم في العمل وعدم تواجدهم بمقر عملهم خلال أوقات العمل الرسمية دون أسباب مبررة بالإضافة إلى فتح تحقيق في الإهمال الجسيم وتردي الأوضاع بالمركز .

جاء ذلك خلال زيارة المحافظ المفاجئة للوحدة الصحية للاطمئنان على سير العمل والتأكد من تقديم الخدمات الطبية بشكل لائق للمرضى والمترددين على الوحدة الصحية. 

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وتفقد المحافظ مبني مركز الرعاية الصحية ببنى زيد الأكراد للتأكد من انتظام سير العمل بها حيث تبين له عدم تواجد العاملين بمقر الوحدة بإستثناء ممرض واداريين مما يسبب خللًا في انتظام العمل وعلى الخدمة المقدمة للمواطنين وتعطيل مصالحهم بالإضافة إلى عدم النظافة بالمركز والإهمال في مختلف اقسامه.

وأكد المحافظ على اتخاذ الإجراءات القانونية حيال المقصرين مؤكدًا ضرورة التزام العاملين بالمنشآت الحكومية بمواعيد الحضور والانصراف وانتظام سير العمل لتحقيق الانضباط في العمل وتقديم أفضل الخدمات للمواطنين. 

كان محافظ أسيوط قد وجه بتكثيف حملات التفتيش والمتابعة على القطاعات الخدمية المختلفة خاصة المستشفيات والوحدات الصحية وغيرها من المنشآت الخدمية للتأكد من إنضباط سير العمل بها والاطمئنان على تواجد العاملين بمقر عملهم .

وأكد على حق المواطن في الحصول على الخدمات بصورة جيدة على أن يتم اتخاذ كافة الإجراءات القانونية والجزاءات الرادعة للمخالفين والمقصرين في أداء عملهم .
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