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اقتصاد

العراق ينهي موسم شراء القمح المحلي بمشتريات تزيد على 5 ملايين طن

الخميس 13/أغسطس/2020 - 05:03 م
صدى البلد
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رويترز

قالت وزارة التجارة العراقية يوم الخميس إنها أغلقت موسم شراء القمح المحلي، واشترت ما يزيد عن خمسة ملايين طن من القمح.

كانت وزارة الزراعة قالت إنها تتوقع أن يصل الإنتاج المحلي إلى ستة ملايين طن في فترة الحصاد التي تمتد بين أبريل  ومايو.

وذكر بيان الوزارة أن نينوى كانت المنطقة الأكثر إنتاجا للقمح وبلغ حجم المشتريات منها 909357 طنا. وتعد محافظة نينوى سلة خبز العراق.




وأعلن العراق أنه حقق الاكتفاء الذاتي في يوليو ، حيث جرى تخزين نحو 4.5 مليون طن من القمح في صوامع الحكومة.

والعراق مستورد رئيسي للقمح ويحتاج بين 4.5 وخمسة ملايين طن من القمح سنويا لبرنامجه لدعم الغذاء. ويمزج عادة القمح المحلي مع المستورد من أستراليا وكندا والولايات المتحدة لتعويض أي عجز في الإنتاج المحلي.

وقال العراق في مارس  إنه سيحتاج لاستيراد مليون طن من القمح في العام الجاري لتعزيز الاحتياطيات في ظل تنامي المخاوف من أن التدابير التي اتخذت لمكافحة جائحة فيروس كورونا ستبطئ سلاسل إمدادات الغذاء.

ولم يتضح حتى الآن إذا كانت تلك الخطط ستمضي قدما حاليا في ظل المشتريات المحلية الموفقة.

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