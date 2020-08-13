برلماني: النظام والانضباط والالتزام السمة المتميزة لانتخابات مجلس الشيوخ 2020

أكد النائب محمد عبد الله زين الدين، نائب إدكو ووكيل لجنة النقل، أن النظام والانضباط والالتزام كان السمة المميزة لجميع اللجان الانتخابية خلال انتخابات مجلس الشيوخ على مدار اليوميين الماضيين، وأشادت بذلك كافة المنظمات الدولية المعنية بمراقبة سير العملية الانتخابية.





وقال "زين الدين" في بيان، الخميس، إن الشباب والمرأة وكبار السن كانوا فى مقدمة الصفوف وطوابير الانتخابات أمام اللجان وهو ما يعنى حدوث تغييرا إيجابيا ملحوظا فى فكر هؤلاء وخاصة الشباب واستعادة الثقة المفقودة فى جدوى الانتخابات والمشاركة نتيجة تجسير الهوة والفجوة بين الشباب والقيادة السياسية من جانب والشباب والحكومة من جانب آخر.. واهتمام الدولة الكبير بالشباب وتأهيله وتدريبه من خلال الاكاديميات الوطنية لإعداده لتولى دفة القيادة فى المستقبل القريب وهو توجه حقيقى للقيادة السياسية ويظهر جليا فى احاديث وحوارات الرئيس السيسى مع الشباب فى مؤتمراتهم.



