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برلمان

برلماني: النظام والانضباط والالتزام السمة المتميزة لانتخابات مجلس الشيوخ 2020

الخميس 13/أغسطس/2020 - 01:10 م
صدى البلد
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فردية محمد - سامح يوسف
أكد النائب محمد عبد الله زين الدين، نائب إدكو ووكيل لجنة النقل، أن النظام والانضباط والالتزام كان السمة المميزة لجميع اللجان الانتخابية خلال انتخابات مجلس الشيوخ على مدار اليوميين الماضيين، وأشادت بذلك كافة المنظمات الدولية المعنية بمراقبة سير العملية الانتخابية. 

وقال "زين الدين" في بيان، الخميس، إن الشباب والمرأة وكبار السن كانوا فى مقدمة الصفوف وطوابير الانتخابات أمام اللجان وهو ما يعنى حدوث تغييرا إيجابيا ملحوظا فى فكر هؤلاء وخاصة الشباب واستعادة الثقة المفقودة فى جدوى الانتخابات والمشاركة نتيجة تجسير الهوة والفجوة بين الشباب والقيادة السياسية من جانب والشباب والحكومة من جانب آخر.. واهتمام الدولة الكبير بالشباب وتأهيله وتدريبه من خلال الاكاديميات الوطنية لإعداده لتولى دفة القيادة فى المستقبل القريب وهو توجه حقيقى للقيادة السياسية ويظهر جليا فى احاديث وحوارات الرئيس السيسى مع الشباب فى مؤتمراتهم. 

وذكر أنه لابد من الإعلام توعية المواطنين بدور مجلس الشيوخ ولماذا عاد مرة أخرى بعد أن غاب عن التشكيل، وتوجه النائب بالتحية والتقدير لرجال القوات المسلحة والشرطة ووزارة الصحة والعدل والقضاء المصر والهيئة الوطنية العليا للانتخابات على الجهد الكبير المبذول فى تأمين العملية الانتخابية واجراءها بمنتهى السلاسة والسهولة والراحة. 
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