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أخبار العالم

مراوغة جديدة من اثيوبيا.. نواصل التفاوض بحسن نية حول سد النهضة

الخميس 13/أغسطس/2020 - 01:01 م
سد النهضة
سد النهضة
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سمر صالح
أعلنت إثيوبيا اليوم الخميس التزامها بمواصلة التفاوض بحسن نية حول سد النهضة لمعالجة القضايا العالقة بصورة لا تضر بالتشغيل الأمثل للسد ولا تقيد حقها في استخدام النيل الأزرق. 

ونقلت وزارة الخارجية الإثيوبية على حسابها في "فيسبوك" عن وزير الشؤون الخارجية الإثيوبي قوله خلال استقباله سفير السودان الجديد: "الجانبان أكدا التزام إثيوبيا والسودان بتسوية القضايا الحدودية عبر الآليات التي وضعها البلدان". 

وأضافت أن وزير الخارجية الإثيوبي "جدد التأكيد على التزام بلاده بمواصلة التفاوض بحسن نية حول سد النهضة لمعالجة القضايا العالقة بصورة لا تضر بالتشغيل الأمثل للسد، ولا تقيد حق إثيوبيا في استخدام النيل الأزرق".
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