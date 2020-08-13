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محافظات

بإجمالي 4 أطنان لحوم.. توزيع الدفعة الأولى من صكوك الأضاحي لأوقاف المنيا

الخميس 13/أغسطس/2020 - 01:00 م
الشيخ سلامة عبد الرازق
الشيخ سلامة عبد الرازق
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أيمن رياض

أعلن الشيخ سلامة عبد الرازق وكيل وزارة الأوقاف بالمنيا، استقبال المديرية 4 أطنان من لحوم صكوك الاضاحى كدفعة أولى بينما تنتظر الدفعة الثانية الأسبوع المقبل.


وقال وكيل الوزارة، إن وزارة الأوقاف بقيادة  الدكتور محمد مختار جمعة، وزير الأوقاف، تثبت جديتها ومصداقيتها في دورها المجتمعي والوقوف بجانب أبناء الوطن.


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وذكر بيان صادر من المديرية أن المديرية استقبلت  أول دفعة لحوم صكوك الأضاحي أمس بكمية أربعة طن لحوم دفعة أولى بينما الثانية يوم الأربعاء 18/8/2020 بكمية أربعة طن دفعة ثانية وتتوالى الدفعات من قبل وزارة الأوقاف لمحافظة المنيا وباقى المحافظات في صورة تثبت للجميع أن المال والجهد والوقت لا ولن يضيع وإنما يكلله الله بالنجاح فجميعنا فى خدمة بعضنا البعض على قلب رجل واحد خلف قيادة واحدة على أرض وطن واحد ننعم جميعًا بنعم إله واحد ( وما بكم من نعمة فمن الله ) ( وإن تعدوا نعمة الله لا تحصوها ) ( وما أنفقتم من نفقة أو نذرتم من نذر فإن الله يعلمه وما للظالمين من أنصار ) صدق الله العظيم.


وقدمت مديرية الأوقاف الشكر لجميع العاملين بأوقاف المنيا من القياديين والأئمة ومقيم الشعائر والمؤذنين والعمال والإداريين  لما بذلوه من جهد في مشروع صكوك الأضاحي الذي أظهر تأثر المجتمع بهم وشعوره بدورهم المجتمعى بجانب الدور الدعوى، ما أفرز عن نجاح المديرية وإداراتها الفرعية والعاملين بها في مشاركتهم لشعب المنيا.

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