لتشجيع الشركات العالمية على الاستثمار.. العربية للتصنيع وهيئة الاستثمار تبحثان تعزيز الصناعة الوطنية

بحث الفريق عبد المنعم التراس رئيس الهيئة العربية للتصنيع مع المستشار" محمد عبد الوهاب" الرئيس التنفيذي للهيئة العامة للإستثمار والمناطق الحرة ، سبل تعزيز الصناعة الوطنية وتشجيع الشركات العالمية علي الإستثمار وتوطين منتجاتها في مصر.





تم خلال المقابلة ,عرض رؤية العربية للتصنيع بشأن تعميق التصنيع المحلي من خلال التعاون مع كبري الشركات الإستثمارية وتحديد آليات تعزيز التعاون في العديد من مجالات الصناعة المختلفة, كما تم الإتفاق بين العربية للتصنيع وهيئة الإستثمار على تشكيل مجموعة عمل مشتركة تكون مهمتها متابعة المشروعات المشتركة قيد التنفيذ، وكذا ترويج الفرص الإستثمارية المتاحة لدي الهيئة العربية للتصنيع في أهم الأسواق الدولية.





في هذا الصدد, أكدا "التراس" و"عبد الوهاب" على أهمية تنسيق الجهود لدعم الشراكة مع القطاع الخاص وتشجيع الشركات العالمية على توطين التكنولوجيا الحديثة في مصر وتغطية احتياجات السوق المحلي، بالإضافة إلي التصدير بأسعار منافسة للمنطقة الأفريقية والعربية بالإستفادة من الإتفاقيات التجارية ومناطق التجارة الحرة.





وشدد "التراس" علي تنفيذ توجيهات الرئيس "عبد الفتاح السيسي" بتعزيز فرص الإستثمار وتوطين التكنولوجيا الحديثة وتطوير أساليب ونظم الصناعة والإنتاج بالتعاون مع كبريات الشركات العالمية.





وأضاف أن العربية للتصنيع تستهدف بهذه المشروعات توفير فرص عمل جديدة للشباب , مشددا علي أهمية زيادة القيمة المضافة للمنتجات المصرية وتحقيق الرقمنة لكافة مشروعات التنمية العملاقة.





ونوه المستشار "محمد عبد الوهاب" إلى البُعد الإستراتيجي لتطوير الصناعة المحلية مما يساهم في إحلال بعض وارداتنا من الخارج، موضحًا أهمية التنسيق المشترك مع الهيئة العربية للتصنيع في عمليات التفاوض مع المستثمرين الراغبين في فتح أسواق جديدة لهم في مصر، والعمل على إنجاز كافة الموافقات والتصاريح اللازمة لتنفيذ المشروعات.