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تعليم

منع ارتداء البنطلون الضيق والسلاسل والملابس المقطوعة في اختبارات القبول بمدرسة تكنولوجيا الصيانة

الخميس 13/أغسطس/2020 - 01:06 م
صدى البلد
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ياســـمين بدوي
أعلنت المدرسة الفنية المتقدمة لتكنولوجيا الصيانة التابعة لادارة شرق مديرنة نصر التعليمية بمحافظة القاهرة ، تفاصيل انطلاق اختبارات قبول المتقدمين للصف الاول الثانوي للعام الدراسي 2020/2021.


حيث أكد دكتور عمرو سامي مدير المدرسه أنه من المقرر أن تنعقد امتحانات قبول المتقدمين للصف الأول الثانوي بالمدرسة ايام 17 و 18 و 19 و 23 اغسطس ، من الساعه التاسعه صباحا حتى الساعه الحادية عشر ، وذلك في ماده اللغه العربيه واللغه الانجليزيه والرياضيات والعلوم مع ضرورة التزام الجميع بالجدول الموضح ووفقا للمجموع


و قالت المدرسة في بيان لها : سوف تعقد المقابلة الشخصية لطلاب القاهرة يومي 24 و 25 اغسطس 2020 ، ويشترط اجتياز الطالب قطعة الاملاء باللغة العربية للقبول.

وأوضحت المدرسة أنه سيتم منع دخول الطالب الامتحان بملابس غير ملائمة (بنطلون ضيق ، مقطوع ، شورت) ، كما انه ممنوع ارتداء اي سلاسل او خواتم او ما شابه ذلك.

وأكدت الصفحة الرسمية للمدرسة أنه يحظر على المتقدمين لدخول امتانات القبول بالمدارسة ، عمل اي قصات شعر غير لائقة ، وبالاضافة إلى التشديد على عدم اصطحاب الموبايل اثناء دخول لجنة الامتحان او المقابلة الشخصية.

ويعتبر امتحان الطالب لافيا في حالة الغش بأي وسية من الوسائل ، او التحدث بطريقة غير لائقة مع الملاحظ او اثناء المقابلة الشخصية .
ويشترط أن يتوافر مع كل طالب ادوات كتابية وآلة حاسبة اثناء الامتحان ، وعلى الطلاب ااتخاذ كافة الاجراءات الاحترازية وارتداء الكمامة ، ويصطحب الطالب فرد واحد ولي الامر على اقصى تقدير منعا للتكدس.
منع ارتداء البنطلون الضيق والسلاسل والملابس المقطوعة في اختبارات القبول بمدرسة تكنولوجيا الصيانة
منع ارتداء البنطلون الضيق والسلاسل والملابس المقطوعة في اختبارات القبول بمدرسة تكنولوجيا الصيانة
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