منع ارتداء البنطلون الضيق والسلاسل والملابس المقطوعة في اختبارات القبول بمدرسة تكنولوجيا الصيانة

أعلنت المدرسة الفنية المتقدمة لتكنولوجيا الصيانة التابعة لادارة شرق مديرنة نصر التعليمية بمحافظة القاهرة ، تفاصيل انطلاق اختبارات قبول المتقدمين للصف الاول الثانوي للعام الدراسي 2020/2021.
حيث أكد دكتور عمرو سامي مدير المدرسه أنه من المقرر أن تنعقد امتحانات قبول المتقدمين للصف الأول الثانوي بالمدرسة ايام 17 و 18 و 19 و 23 اغسطس ، من الساعه التاسعه صباحا حتى الساعه الحادية عشر ، وذلك في ماده اللغه العربيه واللغه الانجليزيه والرياضيات والعلوم مع ضرورة التزام الجميع بالجدول الموضح ووفقا للمجموع
و قالت المدرسة في بيان لها : سوف تعقد المقابلة الشخصية لطلاب القاهرة يومي 24 و 25 اغسطس 2020 ، ويشترط اجتياز الطالب قطعة الاملاء باللغة العربية للقبول.
وأوضحت المدرسة أنه سيتم منع دخول الطالب الامتحان بملابس غير ملائمة (بنطلون ضيق ، مقطوع ، شورت) ، كما انه ممنوع ارتداء اي سلاسل او خواتم او ما شابه ذلك.
وأكدت الصفحة الرسمية للمدرسة أنه يحظر على المتقدمين لدخول امتانات القبول بالمدارسة ، عمل اي قصات شعر غير لائقة ، وبالاضافة إلى التشديد على عدم اصطحاب الموبايل اثناء دخول لجنة الامتحان او المقابلة الشخصية.
ويعتبر امتحان الطالب لافيا في حالة الغش بأي وسية من الوسائل ، او التحدث بطريقة غير لائقة مع الملاحظ او اثناء المقابلة الشخصية .
ويشترط أن يتوافر مع كل طالب ادوات كتابية وآلة حاسبة اثناء الامتحان ، وعلى الطلاب ااتخاذ كافة الاجراءات الاحترازية وارتداء الكمامة ، ويصطحب الطالب فرد واحد ولي الامر على اقصى تقدير منعا للتكدس.